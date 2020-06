Zanardi, il compagno di pedalata rivela: "Non dimenticherò mai le sue parole prima dello schianto"

L'ex professionista Daniele Bennati era insieme al campione ora ricoverato all'ospedale di Siena. Un altro che era nel gruppo afferma: "Non era una corsa competiva, non serviva chiudere le strade"

SIENA. "Noi vedevamo la staffetta come una tranquilla pedalata tra amici e dunque non c'era necessità di chiudere la strada", anche perché "la pedalata non era competitiva", "queste cose purtroppo succedono, è la fatalità. Forse in futuro le strade andranno chiuse comunque". Così, ricordando l'incidente di Alex Zanardi, Enrico Fabianelli, 36 anni appassionato ciclista di Castiglion Fiorentino, una diagnosi di sclerosi multipla nel 2010 e 15 anni ininterrotti in bici. Venerdì 19 giugno era nella staffetta con Zanardi.

La pedalata con Alex Zanardi, spiega ancora Enrico Fabianelli, "era non competitiva quindi non necessitava, da codice della strada, di chiusura delle strade. Ci eravamo organizzati per avere una pattuglia della polizia municipale in testa per segnalare e l'abbiamo avuta sempre. A Castiglion Fiorentino erano pattugliati anche gli incroci più pericolosi, per esempio, ma facoltativo". Con la staffetta "volevamo dare un segno di ripartenza e invece Alex ha avuto l'incidente", ricorda ancora Fabianelli: "Eravamo piu indietro, ci eravamo fermati per fare fotografie, li per li non avevamo capito chi era l'atleta coinvolto nell'incidente, poi abbiamo visto la maglia azzurra ed allora abbiamo pensato a lui".

Alex Zanardi, il direttore sanitario del policlinico di Siena: "Non si può ancora ridurre la sedazione"

Sul caso interviene anche Daniele Bennati: "Non posso rilasciare dichiarazioni e comunque non c'era alcuna corsa" in svolgimento, dice in modo netto l'x professionista di ciclismo con 54 vittorie in carriera, fra cui tappe a Giro, Tour e Vuelta, nonchè pilastro della Nazionale azzurra.

Venerd scorso Bennati partecipava alla tappa toscana di Obiettivo Tricolore, era nel gruppo quando c'è stato l'incidente ad Alex Zanardi. A chi gli chiede come è andata, Bennati rimanda a un suo post: "Alex, ancora non ci credo, nessuno ci crede, poco prima di quella maledetta semicurva avevi detto 'ragazzi, oggi uno dei più bei giorni della mia vita' ed io pensavo la stessa cosa, tutti coloro che ti scortavano verso Montalcino pensavano la stessa identica cosa, perché tu questo sai fare: trasmettere felicità, positività e allegria. Siamo tutti con te Alex".