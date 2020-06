Turismo in Toscana, l'attacco di Federalberghi: "Catastrofismo e sindaci che non tagliano le tasse, così è un disastro"

FIRENZE. «È uno scandalo, una vergogna. Altro che protocolli rigidi e sanificazioni maniacali e dispendiose. Le persone non vengono in vacanza perché continuano ad avere una paura ingiustificata, alimentata dal catastrofismo. E se a questo si aggiungono amministratori come il sindaco di Viareggio che non abbassa la tassa di soggiorno, allora è un disastro». È furioso Bernabò Bocca, presidente nazionale di Federalberghi, proprietario di hotel in tutta Italia fra cui l’Astor proprio sul lungomare liberty della Versilia.



Presidente, molti albergatori sostengono che il turismo stia morendo anche a causa di una prevenzione assillante e ingiustificata visti i dati di contagio.



«È vero che i protocolli sanitari sono molto rigidi. Ma grazie al lavoro incessante in conferenza Stato–Regioni siamo riusciti a smussare misure prima impraticabili. Il plexiglass fra tavoli, ad esempio, è solo suggerito. E alcune regioni hanno alleggerito ulteriormente. Ad esempio, la Puglia non impone l’obbligo di mascherina in tutti gli spazi dell’hotel, ma solo dove non è possibile mantenere la distanza. Non sono i protocolli il problema, ma la domanda debole, circoscritta al mercato italiano. Turisti stranieri non ne arrivano. E se poi ci sono comuni che, come Viareggio, continuano ad applicare la tassa di soggiorno al massimo, allora significa non voler capire. In ballo ci sono migliaia di posti di lavoro».«No, guardi è uno dei pochi ad averlo fatto. Nardella a Firenze l’ha tolta, la Raggi a Roma pure. E altri l’hanno ridotta. Non puoi tenere la tassa a 3 euro a persona al giorno quando Camaiore non la applica e quest’anno perfino Forte dei Marmi l’ha eliminata. Significa generare uno svantaggio competitivo per la città folle. Per una famiglia di 4 persone sono 120 euro in più su una vacanza di 10 giorni».«La sezione locale di Federalberghi ha chiesto un incontro. Da quel che so non ha risposto».«No, è la paura. C’è ancora un effetto psicologico che frena la voglia di fare vacanza. Tutti i giorni sui giornali e in tv ci sono virologi di ogni genere che dicono che il coronavirus non c’è più e altri secondo cui invece è ancora dietro l’angolo. Non è giusto. Dovrebbe parlare una voce sola. Il ministro della Croazia, giorni fa, ha annunciato che il paese è Covid-free. Noi non lo facciamo, malgrado ci siano 10-12 regioni dove non c’è più un caso o quasi, come in Toscana».«Bisogna dire la verità, ma basta catastrofismo. Ogni giorno la gente sente parlare di seconda ondata. E poi il bollettino. Va detto chiaro e tondo che il 75% degli infetti arriva dalla Lombardia. Il resto d’Italia è sicuro. Il virus non c’è più».«E gli hotel sono i luoghi più sicuri dove ospitarli. All’ingresso noi misuriamo la febbre. Ma molti affittano le case convinti siano più sicure, ma se quello che è andato via prima di te era infetto e il proprietario non ha igienizzato?».«Franceschini è convinto che sarà un successo. Ne sarei felice, ma ne dubito. Il tetto di 40mila euro di Isee è troppo basso. Riguarda una fascia di popolazione che temo si sia impoverita a causa della pandemia e non farà vacanze. Il ministro sottolinea spesso che per il nostro settore siano stati stanziati 2,4 miliardi. Ho chiesto che gli eventuali residui non vengano spalmati su altre partite di bilancio».«E chi l’ha vista? Ricordo però una cartina geografica sulla Cnn in cui l’Italia era il fulcro della pandemia. Assurdo».«Fino a settembre il 35% resterà chiuso. Le aperture si concentrano nelle località di vacanza, nelle città d’arte la percentuale di chiusura è molto più alta. A settembre riprenderà l’attività qualcuno, ma il 20% non lo farà fino al 2021. Nel mio hotel a Viareggio sono occupate 3 camere su 10, l’anno scorso a giugno il tasso di occupazione era dell’80%».«Più che altro per il personale. Non potendo allestire il buffet, per garantire il servizio al tavolo durante le colazioni servono più camerieri».«Altro che, guardi che negli anni scorsi la stagione iniziava a Pasqua. In Italia hanno perso il posto 118mila stagionali. Gli albergatori che riaprono sono eroi. Se dovessi fare il conto della serva, mi converrebbe restare chiuso fino al 2021. Ma un imprenditore ha una responsabilità sociale, e deve essere ottimista, sognatore. Per questo agli Stati generali ho chiesto a Conte di valutare uno sconto sui contributi dei contratti del personale riassunto. Spero ci ascolti. È bene che si sappia: stiamo togliendo le persone dalla cassa integrazione, ci rimettiamo noi, ma per lo Stato il saldo è positivo».