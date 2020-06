Elezioni regionali, il centrodestra ha deciso: la candidata è Ceccardi. Salvini: "Gioco per vincere"

È Susanna Ceccardi il candidato del centrodestra alla prossime elezioni regionali in Toscana. Lo comunicano con una nota congiunta i tre leader della coalizione, Salvini, Meloni e Berlusconi: "Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia".

"Tre mesi fa le sezioni provinciali della Lega fecero il mio nome a Matteo Salvini per portarmi, come scelta del territorio leghista, ai tavoli nazionali - scrive in un post Ceccardi - Oggi quella richiesta è diventata realtà. Ringrazio i militanti, gli elettori del centrodestra che in questi mesi mi hanno chiamata per sostenermi. Non avrei mai immaginato di essere scelta per rappresentare il centrodestra nella regione che più di altre ha bisogno di un cambiamento. La Toscana ha bisogno di noi. Io ci sono, insieme a voi". "Sono contento che finalmente il centrodestra abbia individuato il candidato per le prossime regionali in Toscana - dice Eugenio Giani, candidato del centrisinistra - Sono convinto che la dialettica faccia bene al dibattito politico e sia uno stimolo costruttivo. Io e Ceccardi ci confronteremo sui temi cari ai cittadini toscani".

Intanto, Matteo Salvini è pronto al tour elettorale in Toscana. Il leader del Carroccio già stasera a Torre del Lago per una cena con i militanti dove si discuterà anche del candidato a sindaco per Viareggio, mentre domani è in programma una lista di appuntamenti a Lucca, Santa Croce sull'Arno, Vada, Follonica e Grosseto. "Ceccardi è il nostro candidato, lo era prima del Covid e lo ora", spiega la capogruppo leghista in Regione, Elisa Montemagni.

E Salvini esprime ottimismo sulle elezioni regionali in Toscana. "Io gioco sempre per vincere. Non ci sono regioni inespugnabili. Lo abbiamo visto in Umbria dopo 50 anni di sinistra" Domani (martedì 23) Salvini farà tappa a Lucca per una colazione al Bar Plaza in piazza Napoleone alle 9, a Santa Croce sull’Arno alle 10 incontrerà gli imprenditori del distretto del cuoio al Polo Tecnologico, a Castagneto Carducci alle 13.15 sarà a un pranzo con Coldiretti alla cantina di Michele Satta, alle 16 a Follonica con balneari e albergatori all'hotel Parrini, alle 18 incontreà il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna in Comune a Grosseto.

"E adesso tutti pancia a terra per aiutare Susanna Ceccardi - dice Giovanni Donzelli, deputato toscano e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia - Fdi sarà leale e fondamentale per vincere. L’esperienza dei nostri amministratori, la nostra serietà, la nostra determinazione e la nostra coerenza saranno il motore di questa sfida sia in campagna elettorale che dal giorno dopo le elezioni per ben governare la nostra Toscana".