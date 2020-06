Zanardi, l'autista coinvolto: «Me lo sono visto piombare addosso dietro una curva, impossibile evitarlo»

SIENA. «Venerdì pomeriggio stavo percorrendo quella serie di tornanti a una velocità molto contenuta. In quel tratto di strada è l’unico modo di procedere. All’ennesima curva, a quella curva, appena svoltato, mi sono visto piombare addosso quell’uomo. Stava per scontrarsi frontalmente con il mio camion». Quell’uomo è Alex Zanardi. Non c’è neppure tempo per pensare. Solo di agire. Istinto ed esperienza. «Potevo solo provare a scartare di lato e avvicinarmi il più possibile alla fossetta al lato della strada per evitare che quell’uomo mi finisse sotto. Così ho fatto. Ma non sono riuscito a evitare l’impatto. E ho sentito un colpo sul fianco del mio camion». Il rumore. Lo stridio. Il suono della tragedia.



L’autista del camion contro cui venerdì pomeriggio si schianta Alex Zanardi usa parole comuni per descrivere un dramma. E infatti le parole ordinarie hanno un effetto devastante. Le affida al suo legale, l’avvocato Massimiliano Arcioni del foro di Grosseto. Lui, l’autista - indagato per lesioni gravissime da incidente stradale («un atto dovuto», precisa la procura di Siena) - si trova a casa con la sua famiglia ed è molto provato psicologicamente. «Non può essere che così. Drammatico è statp l’incidente. In più, coinvolgendo un personaggio così straordinario – aggiunge l’avvocato Arcioni – il mio cliente ha subito ancora di più l’accaduto». L’uomo, un quarantenne senese che con il suo camion con rimorchio trasportava granaglie agricole, subito dopo l’incidente ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee sull'accaduto al sostituto procuratore di Siena Serena Menicucci.



Alla magistrata, l’autista professionista racconta il dramma che ha vissuto negli attimi prima dell’impatto. La disperazione per non essere riuscito a evitare lo scontro. poi crolla. E viene portato all’ospedale di Nottola ( a pochi chilometri da Montepulciano, nel Senese) in stato di choc. Qui è stato sottoposto, come da procedura, agli esami tossicologici e all’alcol test. «I risultati sono tutti negativi (quindi l’uomo non risulterebbe alla guida sotto l’effetto né di alcol né di droghe, ndr). Al momento non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali circa il fatto che il mio assistito sia indagato ma suppongo che a breve le riceveremo». Anche perché la procura di Siena conferma la circostanza. Tuttavia - prosegue l’avvocato - sulla dinamica mi sembra che ci siano pochi margini di interpretazione. Sappiamo che ci sono anche dei testimoni oculari».Quanto al prosieguo delle indagini l’avvocato Arcioni chiarisce che “«se la pm ordinerà, come ipotizzo, una consulenza tecnica sulla dinamica dell’incidente, è meglio essere indagati perché potremo partecipare attivamente con nostri consulenti. Il mio assistito è profondamente addolorato per quanto accaduto e il suo pensiero in questo momento va ad Alex Zanardi e alla sua famiglia perché possano superare nel miglior modo possibile questa tragedia».I mezzi intanto, sia il camion che l’handbike di Zanardi, sono stati sequestrati, portati a Siena e a disposizione delle autorità per stabilire i punti di urto.