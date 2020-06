Adidas apre un nuovo negozio e assume. Posti anche da Eurospin e Primadonna

Eurospin, Adidas, Primadonna: tre grandi marchi assumono in Toscana.



EUROSPIN. Servono commessi nei negozi e nella grande distribuzione.Eurospin Tirrenica, società del gruppo Eurospin, ricerca addetti vendita per i punti vendita di Portoferraio, Agliana e Prato (via di Gello). L’azienda richiede esperienza nel ruolo maturata all’interno della Grande distribuzione organizzata. La posizione prevede assistenza alla clientela, attività di cassa, disposizione e sistemazione della merce. Costituiscono inoltre requisiti indispensabili la residenza in zone limitrofe ed essere automuniti. Per consultare l’offerta e inviare la candidatura è sufficiente visitare il sito www.eurospin.it “Lavora con noi “.



Dalla Campania sono approdati nell’arco di dieci anni in Lombardia, Marche e Piemonte. L’ultima tappa sarà al centro commerciale I(Campi Bisenzio) per la società Fbf srl cui fanno capo diversi store in franchising a marchio Adidas. È proprio nel tempio dello shopping alle porte diche aprirà prossimamente un negozio di articoli sportivi per il quale è in corso una selezione per addetti vendite, store manager e assistant store manager. Per il primo profilo è richiesta l’esperienza di almeno un anno, due anni per le altre figure di maggiore responsabilità chiamate a coordinare tutta l’attività commerciale e l’area vendite. Per candidarsi è possibile inserire il curriculum sul sito www.fbfsrl.net/lavora-con-noi/ , selezionando la preferenza per il punto vendita di proprio interesse, ovvero quello di Campi Bisenzio.Primadonna, catena di negozi che vende borse e scarpe in tutta Italia, è alla ricerca di 6 persone per incrementare il proprio organico: 3 addetti vendita (di cui uno ae 2 a) e 3 responsabili di negozio (di cui uno a, uno ae un altro a). Si cercano persone dinamiche che abbiano voglia di un’esperienza da protagonisti. Per gli addetti vendita, è richiesta un’esperienza di almeno 5 anni e conoscenza dell’inglese. Per quanto riguarda i responsabili di negozio, invece, servono flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. Inviare il curriculum a job@primadonna.it , specificando il negozio e la posizione per la quale ci si candida.