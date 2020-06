La newsletter del Tirreno, ecco le principali notizie di oggi in Toscana (e non solo)

Questa è la Newsletter che, come ogni giorno alle 18,30, abbiamo inviato agli iscritti a Noi Tirreno. Contiene il meglio delle notizie di oggi in Toscana, in Italia e nel mondo, il video e il commento Sarò brevissimo. Eccezionalmente oggi la trovate disponibile anche sul nostro sito. Se volete iscrivervi, cliccate qui per vedere come fare

LA NOTIZIA DEL GIORNO

Poste Italiane cerca 160 portalettere nelle città toscane

Selezione per numerosi posti a Grosseto, Livorno, Pisa, Prato e #Firenze. Assunzioni anche nei centri di smistamento: ecco come candidarsi e gli step per essere scelti - di SAMUELE BARTOLINI

COSA E' SUCCESSO OGGI

Mamma di trent’anni rischia di morire poco dopo il parto: salvata dai medici

Caso rarissimo di complicazione al Versilia: la prontezza dei sanitari ha evitato il peggio risolvendo la situazione in tre ore - di MATTEO TUCCINI

Colpito mentre fuggiva per salvarsi: omicidio Scieri, 20 anni di depistaggi

La procura di Pisa chiude le indagini sulla morte del parà siracusano trovato senza vita in caserma. Cinque indagati, 2 ufficiali accusati di favoreggiamento per aver coperto i tre presunti assassini - di SABRINA CHIELLINI

Veleni nei terreni, il Consorzio Sgs in liquidazione 2 mesi prima del “terremoto” con arresti e sequestri

A marzo la cessione del ramo d’azienda alla neocostituita Hydra che ha preso in carico impianto di depurazione e dipendenti - di SABRINA CHIELLINI

LA GUIDA

Aziende, partite Iva, artigiani e negozianti: via al sostegno a fondo perduto. I requisiti e come si ottiene

Via alle domande per il contributo previsto nel decreto Rilancio: in 12 punti chiave ecco le cose da sapere per riceverlo e per calcolarl - di MATTEO SCARDIGLI

CORONAVIRUS

La Regione Toscana: "Stop all'uso dei guanti. Meglio lavarsi spesso le mani"

È quanto indicato nell'ultima ordinanza firmata da Rossi. La raccomandazione non si applica agli ambienti di lavoro socio-sanitari e a quelli in cui i guanti costituiscono dispositivo di protezione individuale.

Chiellini, Antonacci e i ragazzi livornesi: ecco chi ha aiutato i nostri ospedali

Oltre un milione (in soldi e in macchinari) ai reparti di Rianimazione, Pronto soccorso, Malattie infettive e Cardiologia. Dalla famiglia Neri al ginevrino Montauti d’Hacourt, ma la vera sorpresa sono state le raccolte via internet di tre giovani - di GIULIO CORSI

Tre nuovi casi in Toscana su 2.912 tamponi, tre i decessi e 26 le guarigioni

il bollettino della Regione Toscana relativo alle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 463 (-5,3%): 14 sono ricoverati in terapia intensiva

Parla il primario di Medicina del Noa: «Il Covid non danneggia soltanto i polmoni»

Massa, il medico illustra tutti gli effetti del virus sull'apparato digerente, sul fegato e sull'intestino - di GIAN UGO BERTI

Uno steroideo riduce la mortalità da Covid-19. Oxford: risultati sorprendenti

Il farmaco è economico (costa 6 euro a paziente) e facile da trovare. E’ un antiinfiammatorio e potrebbe essere la prima terapia che salva i malati più gravi.

LA FESTA / Pisa

La Luminara ai tempi del Covid-19: cattedrale aperta e Torre illuminata

Stasera si rinnova lo spettacolare appuntamento. Palazzo Gambacorti, sede del Comune, sarà l’unico edificio di tutti i lungarni ad esporre la classica "biancheria" - di ROBERTA GALLI

NOI TIRRENO / Gli eventi

Torna "Un'altra estate". Dal 2 luglio nove tappe alla scoperta dei borghi toscani

Alla scoperta dei borghi toscani, per animare piazze, terrazze o edifici storici, narrare storie inedite, valorizzare luoghi meno conosciuti o non toccati dalle rotte turistiche consuete, per far incontrare cittadini e visitatori. Sarà un viaggio con qualche precauzione in più, rispetteremo norme e distanze, ma sarà comunque possibile visitare gli scorci più interessanti dei borghi e degustare le prelibatezze dei produttori locali.

SPORT

Un Ringhio e una sigaretta, sfida “toscana” Gattuso vs Sarri: umani, intensi, mai banali

A Empoli e Pisa hanno vissuto gli anni della formazione: similitudini e differenze dei tecnici che si giocano la Coppa Italia - di DAVID BIUZZI e ANDREA CHIAVACCI

CULTURA

Gwyneth, se le rughe sono una benedizione: "Sono un'attrice e una donna più sicure"

La Paltrow, 47 anni, tra l’ultimo lavoro per Netflix e il lancio della sua linea di candele “provocatorie” - di LORENZO SORIA

COSA C'E' DA SAPERE

Blitz della polizia a Roma, arresti nel clan Casamonica e sequestri per 20 milioni

“Mondo di Mezzo”, scarcerato Carminati. Bonafede manda gli ispettori

SARO' BREVISSIMO di Paolo Toccafondi

UN REGALO DISNEY - Quando si associano le parole bambino-regalo-Disney non si può che pensare al dono di un film, di un disco o di un libro. Forse ora anche a un abbonamento alla piattaforma tv. Invece, niente di tutto questo. Barbra Streisand ha fatto un dono più insolito alla figlia di 6 anni di George Floyd, ucciso dalla polizia il 25 maggio scorso a Minneapolis. Le ha regalato un pacchetto di azioni della Disney. Magari la bambina avrebbe preferito al momento un dvd di cartoni animati. Ma arriverà il momento in cui apprezzerà il gesto della grande cantante.

IL VIDEO

Canada, l'orso insegue il coyote sul green: la partita di golf viene interrotta