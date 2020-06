Fattore Lombardia, il brutto tempo congela la paura: pochi sulle spiagge toscane

Enrico Rossi avrebbe preferito una settimana di tregua in più e «il maltempo sembra averla concessa», dice Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi. Sì perché il meteo incerto, almeno nel nord della Toscana, sembra aver congelato il “fattore Lombardia”. Quello che il governatore temeva potesse imporre una nuova impennata alla curva dei contagi in Toscana con la ripresa della mobilità fra regioni. Da Massa Carrara alla Versilia fino a Grosseto i lombardi sono arrivati. Nelle seconde case, nei campeggi. Ma non c’è stato l’assalto alle spiagge, soprattutto in Versilia e a Massa Carrara.

«È vero - dice Carlo Tomassini, direttore del dipartimento sanità della Regione - negli ultimi due giorni il bollettino nazionale lo evidenzia: la gran parte dei nuovi casi arriva da lì». Venerdì sono stati oltre 400 i nuovi casi su circa 500 registrati in Italia e ieri 142 su 270, il 50%, mentre in Toscana si sono registrati 5 nuovi infetti e 5 decessi, numeri in linea con quelli degli ultimi giorni. Cifre che rassicurano: non sembrano ancora rimbalzare nella curva gli effetti delle riaperture del 18 maggio. «La situazione va monitorata - dice Tomassini - Ma non dimentichiamo che i primi per cui l’epidemia è stata una tragedia sono proprio i lombardi. Saranno i più attenti». Ne è convinto anche Murzi. «I milanesi non sono untori - dice Murzi - finiamola con questa storia. Riaprire è stata una scelta giusta per il turismo e per l’industria. L’importante ora è che tutti rispettino le regole: mascherine, igiene delle mani e distanziamento. Chi non lo fa è un incivile».

Ora Milano "teme" il Forte. Tanti lombardi in Versilia: «Ma ci graffieranno l’auto?»

Tra battute in dialetto al bar e macchine che si notano, Forte dei Marmi ha affrontato la "calata" dal Nord senza patemi. Tanta voglia di mare, ma anche di spendere nei negozi di punta, riempire i ristoranti, affittare case e ville. Delle quali c’è grande offerta in una Versilia dove gli hotel non vedono prenotazioni. A Forte ancora di più, "orfana" dei russi e della loro disponibilità a spendere per affitti ben più importanti di quelli possibili agli italiani. A segnare il passo è Viareggio: ristoranti, pasticcerie, negozi accusano il colpo dell’emergenza sanitaria, mentre bar e pub se la cavano coi giovani, sul filo delle multe. E un milanese davanti ad un frittino ieri chiedeva ansioso: «Mica mi graffieranno l’auto?».

Livorno, qui solo i toscani. Gli agenti immobiliari: ancora zero vacanzieri dall’estero

Qualcuno proveniente dal Nord Italia c’è, ma sembra che il grosso di chi è arrivato sulla costa livornese (nella foto, le Spiagge Bianche) per respirare un primo soffio d’estate si sia mosso soprattutto dall’entroterra toscano. Gli stabilimenti balneari, ad esempio, hanno registrato per lo più prenotazioni stagionali di clienti toscani affezionati. «Ci sono persone che vengono da Firenze e da Pontedera - ha detto ad esempio Mario Cavallini, titolare del bagno Aurora a Marina di Cecina - e con gli stranieri stiamo a zero». Anche dagli agenti immobiliari arriva un ritratto simile. «C’è molta titubanza a venire da fuori regione - dicono da Solemar, a Marina di Bibbona - Per adesso abbiamo solo toscani». Quello appena trascorso non è stato un fine settimana da tutto esaurito, ma c’è tanta voglia di normalità.

Pisa, la Torre è "lunare". L’Italia ha riaperto ma Piazza dei Miracoli resta deserta

Un centinaio nel fine settimana, non si arriva a dieci nei giorni feriali. Numeri inimmaginabili fino a prima dell’emergenza Covid-19. Sono quelli della Torre Pendente (vedi foto) di Piazza dei Miracoli a Pisa: la riapertura dei monumenti e la contestuale riapertura dei confini regionali non ha dato alcun scossone all’economia delle vacanze nella città d’arte. E a dirla tutta nemmeno sulle spiagge pisane. Sula costa è tutto pronto per accogliere i primi vacanzieri del mare ma ormai, per il mese di giugno, la clientela si conferma quella del luogo e delle zone limitrofe. Segnali di un ritorno sulla costa pisana di turisti provenienti dal Nord Italia ci sono, ma solo per il mese di luglio e agosto. In questi giorni stanno arrivando le prime prenotazioni.

Baratti, ora pure l’erosione. Sulla costa piombinese i danni della mareggiata

Il via libera ai movimenti dalle zone extra regione ha, di fatto, dato il via alla stagione balneare, anche se il maltempo di questi giorni ha danneggiato gli stabilimenti della costa, creando un problema in più. Come se ce ne fosse bisogno. Qualche turista si è visto nelle spiagge della Costa Est e a Baratti, il porticciolo di Salivoli ha ospitato le prime barche della stagione. A San Vincenzo c’è chi è arrivato per riaprire le seconde case. Non sono mancati, tra questi, i turisti in arrivo dal nord Italia, anche se l’impressione è che il grosso del movimento di questi giorni sia comunque da attribuire alla famiglie arrivate dall’interno della Toscana, che non hanno esitato a lasciare le città per gustarsi le prime giornate della stagione.

La ripartenza risveglia l’Elba. Si riempiono le seconde case, turisti in fila ai supermercati

Il via libera agli spostamenti tra le regioni ha risvegliato dal letargo il turismo all’isola d’Elba, immobilizzato nei mesi del lockdown. Già da venerdì sera i traghetti in partenza da Piombino hanno sbarcato sull’isola un buon numero di turisti, diversi in arrivo dalle regioni del nord Italia. Numeri inferiori rispetto a un normale giugno elbano, ma pur sempre dei segnali di vitalità dopo i giorni neri del coronavirus. In particolare sono i proprietari delle seconde case ad aver ristabilito un contatto con lo Scoglio. File ai supermercati, spiagge di nuovo popolate di bagnanti. Immagini impensabili fino ad alcuni giorni fa. Ma per entrare realmente nella Fase 3 si dovrà attendere la prossima settimana, quando apriranno buona parte delle strutture ricettive, in particolare le più grandi, rimaste chiuse fino ad oggi.

Argentario, è arrivata Roma. Ma i campeggi di Albinia si riempiono di bresciani

Fra le mete più gettonate ci sono i campeggi della zona sud della provincia di Grosseto. Alcune delle strutture ricettive che si trovano vicino ad Albinia stanno già ospitando ed ospiteranno nelle prossime settimane turisti provenienti dalla Lombardia: Lecco, Brescia e Milano sono per il momento le città di provenienza. Anche in alcuni agriturismi stanno arrivano le prenotazioni per fine giugno dal nord Italia. In altri alberghi, invece, al momento non è possibile sapere con precisione la provenienza dei turisti almeno fino a che non saranno ufficialmente registrati. Le zone di vacanza, quindi, iniziano ad essere prese d’assalto dai turisti, che dopo mesi di chiusura forzata, iniziano a godersi al ritrovata libertà: compresi Argentario e Capalbio, da sempre mèta privilegiata dei turisti romani e laziali in genere.

Da Codogno (pochi) a Carrara. Antonietta: "Veniamo qui, al Sud non ci vogliono"

A Massa-Carrara (a sinistra, foto di un bagno ieri) hanno iniziato ad arrivare i primi turisti del Nord, soprattutto nelle seconde case o in camper, per ora poche le prenotazioni negli alberghi. Gli operatori del settore non si fanno grandi illusioni per giugno, e non tutti i bagni sono aperti; lo saranno in blocco dal 15. Anche il tempo del week end non ha aiutato. A Marina di Carrara troviamo Antonietta e Claudio, sono di Codogno, hanno una casa anche qui. La coppia ci spiega che la paura dalle loro parti, per molti, sembra non essere ancora svanita. Gli strascichi di quanto successo del resto, saranno ancora lunghi da smaltire. E Antonietta conclude: «Io al Sud quest’anno non vado! Hanno detto che non ci vogliono? E allora non vado! Poi spiegheranno come faranno senza turismo!».

Castiglione: tornati dal Nord. I balneari: ma è occupato solo il 50% degli ombrelloni

I tanti camper arrivati a Follonica e i parcheggi pieni di auto fanno già capire che il primo fine settimana di giugno ha un andamento del tutto diverso rispetto ai precedenti. In spiaggia la gente è molta e le seconde case, tantissime qui, si sono ripopolate. Anche negli stabilimenti balneari c’è una ripresa: «Stiamo vedendo finalmente un po’ più di movimento - dice Alessandro Gandi, presidente dell’associazione balneari - Certo non è un weekend del tutto pieno. Stiamo lavorando al 50%. A Castiglione (in foto, il bagno Skipper) si rivedono tante facce "nuove", compresi i turisti del nord d’Italia. In particolare, i tanti proprietari di seconde case, che nel comune costiero sono oltre 10 mila su 13 mila appartamenti, comprese le frazioni di Punta Ala (dove la colonia lombarda è molto presente), Vetulonia, Tirli e Buriano.