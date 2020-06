Come cambia il viaggio: ecco cosa si aspettano i turisti in vacanza

Assicurazione, struttura sanitarie efficienti, check in e check out online, colazione in camera e le prenotazioni per gli spazi comuni: ecco come sono cambiate le esigenze dei turisti dopo il Covid

Il luogo delle vacanze lo sceglieremo anche dando un’occhiata al funzionamento del sistema sanitario. In pratica considereremo se chi ci ospita è anche in grado di curarci nel caso avessimo problemi di salute. Se ci sono strutture ospedaliere efficienti sarà una delle domande che ci faremo prima di prenotare i nostri futuri viaggi. È questa la risposta più inaspettata fornita dal 79,9% degli intervistati in uno studio di Giacomo Del Chiappa, fiorentino, professore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Sassari dove insegna “Gestione delle imprese e Marketing del turismo” e “Destination Management”. Lo studio è stato messo a punto per fotografare le nuove esigenze dei turisti e poter dare così supporto alle strutture turistiche. Lo studio è stato realizzato a livello nazionale su un campione di 5.556 persone residenti in tutte le regioni italiane con la collaborazione dell’Associazione Pro-Muovere e il supporto e il contributo di Fondazione di Sardegna e di Federalberghi Sardegna.

ASSEMBRAMENTI E PRENOTAZIONI

I turisti durante le vacanze dei prossimi 12 mesi faranno molta attenzione alla gestione degli assembramenti. Questo aspetto è considerato In pratica nei prossimi mesi vorremo trovarci in luoghi in cui la gestione di spiagge e aree aperte è efficiente. No, quindi, ad aperitivi sulla spiaggia o a ristoranti - anche se all’aperto - troppo affollati. Sì, invece, all’accesso a spiagge, musei e luoghi in cui trascorrere il tempo potendo prenotare in anticipo l’ingresso e sapendo che nella fascia oraria prenotata sarà possibile condividere lo spazio con un numero adeguato di persone. Nello specifico, il fatto che l’accesso alle aree a frequentazione turistica (spiagge, musei, ecc.) sia prenotabile a fasce orarie (ad esempio, tramite app) in modo da regolare il numero delle persone presenti è importante per il 62,9% di coloro che hanno risposto allo studio.

Una buona copertura assicurativa non è più un dettaglio del viaggio ma si rileva fondamentale per il 62,5% degli intervistati così come diventa centrale la possibilità della cancellazione gratuita (85,9%) o, ancora, la possibilità di prenotare con l’opzione di convertire la vacanza in un voucher da utilizzare per altre prenotazioni o che sia cedibile ad altri che possano partire al posto nostro (70,7%).

L’IGIENE E SICUREZZA DELLA STRUTTURA

Le mascherine indossate in modo “sportivo” e senza un comportamento diligente non è ciò che vogliono i turisti che sembrano mal tollerare le strutture ricettive in cui personale e camerieri non indossano guanti a mascherine, che non effettuino l’igienizzazione dei mezzi su cui si fanno i trasferimenti (sedili con protezioni monouso) e, soprattutto, che non forniscono un’informazione trasparente su tutti gli accorgimenti che vengono messi in atto per garantire adeguati standard di igiene e sicurezza. Nello specifico, è ben l’80% è interessato a leggere direttamente sui siti e sui profili social quali sono i comportamenti e le regole garantite in termini di pulizia e sicurezza. Importanti risultano anche la possibilità di pagare il conto della struttura ricettiva via smartphone o in modalità “contact-less” (58,6%) e quella di poter effettuare il check-in e il check-out in maniera automatizzata (54,7%) per evitare di fare la fila alla reception e trovarsi in mezzo a troppe persone.

I RAPPORTI CON GLI ALTRI TURISTI

Le vacanze nel post COVID sembrano caratterizzarsi per una minore ricerca di occasioni di socializzazione. Spesso i turisti sembrano preferire spazi condivisi solo con la propria famiglia e gli amici con cui si è scelto di viaggiare. Quindi sì a sale con un numero limitato di posti a sedere per colazioni, pranzi e cene. Meglio se ci fosse anche la possibilità di consumare i pasti comodamente serviti in camera, magari approfittando di una camera ampia e confortevole e del contesto piacevole che la stessa può offrire se dotata di terrazzini e giardinetti privati.

LA RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DEL TERRITORIO

Un aspetto interessante della ricerca è la maggiore attenzione e responsabilità che gli italiani metteranno nelle proprie scelte. Le attenzioni e i servizi devono essere garantiti offrendo bellezza, benessere e rispetto dell’ambiente e del contesto socio-culturale della località. Ecco quindi che l’84,9% preferisce alloggiare in strutture che tendono a privilegiare fornitori e prodotti del luogo (una scelta che si somma al fatto che il 67,8% rimarrà dentro la propria regione contribuendo alla ripresa), che valorizzano la tradizione e l’identità del luogo (83,2%) e che si trovano immerse in contesti in cui è possibile vivere esperienze all’aria aperta.