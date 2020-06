Mascherine gratis nelle edicole: che cosa devi sapere e come devi usarle

Inizia oggi alle edicole la distribuzione gratuita delle mascherine di "comunità" per prevenire il contagio da coronavirus. Fino al 30 giugno, dunque, le mascherine gratuite distribuite dalla Regione (e dal servizio sanitario pubblico) devono essere ritirate solo alle edicole e non possono può essere ritirate in farmacia. Ogni giorno la Regione distribuirà alle edicole un milione di mascherine, in modo da soddisfare la domanda di questi dispositivi di protezione: ogni giorno alle 18 gli edicolanti invieranno al proprio distributore la richiesta del numero di mascherine da inviare per il giorno successivo, in modo da avere una fornitura adeguata alla domanda. Entro fine mese, saranno distribuite in Toscana 25 milioni di mascherine ai residenti.

Per la distribuzione, gli edicolanti riceveranno dalla Regione un compenso di 2,5 centesimi a confezione (ogni pacchetto contiene 5 mascherine). È molto importante ricordare che: 1) l’accordo per la distribuzione delle mascherine è stato siglato fra Regione Toscana e sindacato degli edicolanti; 2) l’adesione a questo accordo e quindi a questo servizio di pubblica utilità avviene su base volontaria. In Toscana sono circa 1.200 le edicole che aderiscono alla distribuzione gratuita di mascherine, almeno una su due. Perciò chi non trova la mascherina in un’edicola, può andare a cercare in un’altra.

1. COME RITIRARLE

Per ritirare le mascherine all’edicola ci si comporta esattamente come in farmacia: basta presentarsi muniti della tessera sanitaria. Non è obbligatorio acquistare prodotti, ma se uno va a comprare il giornale o un altro articolo può approfittare anche per ritirare le mascherine di comunità distribuite dalla Regione attraverso gli edicolanti.

Già da ieri sulla tessera sanitaria di ciascun toscano che ha diritto al dispositivo il Servizio sanitario regionale ha caricato la ricetta elettronica che dà diritto al ritiro del quantitativo di mascherine da ritirare entro la fine del mese.

Le mascherine vengono fornite a tutti i residenti in Toscana. Sono esclusi i bambini fino a 6 anni perché non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione, dal momento che le evidenze scientifiche disponibili al momento dimostrano come siano molto poco inclini al contagio (se non quasi del tutto esclusi).

Per evitare assembramenti è importante ricordare che è possibile mandare un solo membro del nucleo familiare a ritirare le mascherine per tutta la famiglia. La persona incaricata, però, deve avere con sé la tessera sanitaria di ciascun membro della famiglia a nome del quale ritira le mascherine, in modo da consentire all’edicolante di "scalare" il quantitativo consegnato al singolo utente.

2. NIENTE FRETTA, CONSEGNA IN DUE TRANCE

Da stamani le edicole iniziano la consegna delle mascherine di prevenzione del contagio. Da oggi al 15 giugno è prevista la consegna della prima tranche di mascherine: in pratica da oggi a metà mese, ogni persona residente in Toscana ha diritto a ritirare 10 mascherine che verranno consegnate dagli edicolanti in due confezioni da 5 mascherine.

Questa informazione è molto importante perché non è necessaria la corsa ad accaparrarsi oggi le mascherine: ci sono, infatti, dieci giorni per poter ritirare la fornitura che ci spetta per la prima parte di giugno.

Quindi è possibile andare a ritirare la propria quota di 10 mascherine anche domani, domenica, lunedì e così via in tutta tranquillità. Nessuno potrà appropriarsi delle 10 mascherine destinate a un altro perché la tessera sanitaria impedisce di "caricare" per due volte lo stesso quantitativo da 5 al 15 giugno.

Una volta esaurita questa prima fase, da metà mese fino al 30 giugno inizierà la distribuzione della seconda mandata di mascherine: di nuovo verranno distribuite 10 mascherine a persona. In tutto, il quantitativo mensile destinato a ciascun toscano è di 20 pezzi, sempre in confezioni da 5.

A fine mese, la Regione valuterà insieme allo Stato, se proseguire la distribuzione gratuita di mascherine, anche in base alla ripartizione dei fondi pubblici.

3. CONFORMI: SE VENGONO DALL’ESTERO POSSONO NON AVERE IL MARCHIO “CE”

Le mascherine che oggi verranno distribuite dalle edicole potranno essere azzurre (la maggior parte) o bianche. Dal punto di vista della funzione di prevenzione hanno la medesima funzione al di là del colore che hanno. E al di là del fatto che (se vengono dall’estero, da Paesi extraeuropei) non avranno il marchio CE.

«Le mascherine che la Toscana distribuisce - assicura la Regione - sono dispositivi che assolvono la funzione che devono avere: evitano che persone che potrebbero essere portatori sani della malattia contagino gli altri, quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro (meglio ancora di 1 metro e ottanta)». Il decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, tuttavia, all’articolo 16 comma bis - fa presente la Regione - ha introdotto una norma in base alla quale le mascherine di comunità possono essere distribuite anche se non hanno il marchio CE (Comunità Europea). «Questo non significa che non siano sicure rispetto alla funzione che devono avere, ma precisano che non sono mascherine equiparate a quelle di uso sanitario obbligatorie per medici, infermieri, operatori sanitari in contatto con pazienti contagiati, anche gravi all’interno degli ospedali».

Perciò bianche o azzurre le mascherine che vengono distribuite alle edicole «sono conformi per l’uso per il quale sono prodotte».

4.TESTATE: L’OK DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’ATENEO DI FIRENZE

Tutte le mascherine che da oggi al 30 giugno vengono distribuite gratuitamente nelle edicole della Toscana sono testate dal dipartimento di chimica dell’università di Firenze. Lo comunica la Regione a garanzia dell’utilizzo che del dispositivo di protezione.

«Le mascherine - conferma la Regione - sono state sottoposte alla cosiddetta "prova aerosol" che ha confermato la sicurezza dei dispositivi (rispetto al filtraggio) al 97-98%. Si tratta di una percentuale tale che consente il loro impiego come mascherine di comunità: servono a impedire a chi è contagiato, soprattutto se asintomatico (senza febbre, senza tosse, senza sintomi evidenti e riconoscibili) di diffondere il virus)».

Le mascherine arriveranno tutti i giorni alle edicole insieme ai giornali, attraverso lo stesso sistema di distribuzione. «Grazie a questo nuovo accordo prosegue la sforzo della Regione - commenta il presidente della Regione Enrico Rossi - che, unica nel panorama nazionale, ha consentito a tutti i toscani di accedere gratis a questo importante strumento di prevenzione del contagio. Un investimento in salute ma anche un costo in meno per il sistema sanitario grazie a un intervento come questo, che permette di preservare la risorsa ospedale». Investendo in prevenzione - fa presente la Regione - si evitano i contagi, quindi i ricoveri e soprattutto si evitano di mantenere attive le unità straordinarie di terapia intensiva.

5. CONTROLLI: NIENTE “FURBETTI” GRAZIE AL SISTEMA DI TRACCIAMENTO

Non ci potranno essere "furbetti" delle mascherine. Non con il sistema studiato dalla Regione e dalle edicole per la consegna dei dispositivi di prevenzione.

Infatti ogni edicolante è stato dotato di una specifica app da scaricare su smartphone, tablet oppure su computer. Grazie a questa applicazione (e al relativo lettore) ogni volta che l’edicolante consegna il pacchetto delle mascherine può scaricare il quantitativo assegnato al cittadino.

«Il tracciamento delle consegne - si legge nell’accordo firmato fra Regione e sindacato degli edicolanti - verrà effettuato tramite un’apposita App della Regione Toscana che ogni edicola potrà scaricare su telefono portatile, tablet e computer. L’ edicola, leggendo il codice a barre del codice fiscale del cittadino conferma la consegna delle mascherine, e così facendo annulla una eventuale successiva consegna se non concordata a livello centrale».

In altre parole, se una persona si presenta oggi o domani a prendere con la propria tessera sanitaria le prime dieci mascherine gratuitamente che le spettano, non può presentarsi prima del 15 giugno per ritirare un’altra mandata di mascherine. Neppure se cambia edicola: infatti sia che si presenti in un’edicola diversa del proprio comune che in un’edicola di un altro comune (anche al di fuori della propria provincia) il sistema avrà registrato se l’utente ha già ritirato le mascherine che gli spettano. E così verranno evitati gli accaparramenti.

6. SMALTIMENTO: SONO PRESIDI MONOUSO DA SOSTITUIRE OGNI GIORNO

Una raccomandazione arriva dalla Regione Toscana sulle mascherine che da oggi sono in consegna gratuita nelle edicole che aderiscono alla distribuzione: riguarda lo smaltimento.

Le mascherine gratuite che vengono distribuite sono monouso. Dopo essere state utilizzate una giornata devono essere buttate vie e sostituite. Attenzione, però: non possono assolutamente essere buttate via nei cestini per i rifiuti che trovate per la strada o nei cassonetti (dove ancora esistono).

Le mascherine devono essere smaltite solo negli apposti contenitori/bidoni per i rifiuti indifferenziati. Quindi possono essere buttate via in due modi essenzialmente: possono essere gettati nel proprio bidone di casa per la spazzatura che non può essere riciclata; oppure chi lavora in un ufficio e ha una mascherina anche per il lavoro può buttarla negli appositi contenitori che devono essere predisposti dalle aziende.

«L’importante - ribadisce la Regione - è che le mascherine di comunità non vengano gettate né nei cestini per strada né nei contenitori della carta o nei contenitori dei rifiuti organici. I cittadini devono prestare attenzione a dove le smaltiscono».

Anche quando vanno al mare: molti stabilimenti balneari, comunque, si sono già dotati di appositi contenitori per buttare le mascherine. A quel punto, saranno poi i titolari degli stabilimenti a conferire i rifiuti nei bidoni della raccolta indifferenziata.

Guai, invece, ad abbandonare per strada le mascherine: la multa è salata

7. QUANTE: SONO FINORA 55 MILIONI QUELLE DISTRIBUITE GRATIS IN TOSCANA

Comincia da oggi la distribuzione delle mascherine nelle edicole (con adesione volontaria) perché dal 31 maggio è terminata la distribuzione nelle farmacie. Quindi da oggi le edicole sono l’unico canale di distribuzione delle mascherine anti-coronavirus e diventano, in questo modo, un vero e proprio "centro servizi".

Secondo quanto comunica la Regione - che ha deciso di sperimentare questo nuovo metodo di consegna - le mascherine distribuite fino ad oggi in Toscana attraverso le farmacie, la grande distribuzione e direttamente dai Comuni sono 55 milioni. Per la precisione, 43 milioni di mascherine sono state distribuite dalle farmacie che hanno aderito in massa alla consegna, 8 milioni dai Comuni e 4 milioni dalla grande distribuzione.

Ora tocca alle edicole che, appunto, entro la fine di giugno dovrebbero consegnare circa 25 milioni di mascherine, al ritmo di un milione al giorno. «In base a come verrà valutato l’esperimento (e anche all’andamento dell’infezione, ndr) - spiegano dalla Regione - valuteremo se proseguire la distribuzione gratuita anche a luglio».

Su questa scelta influiranno molti fattori. Non ultimo la ripartizione del fondo sanitario nazionale. Poi ci saranno le scelte del governo su come distribuire i fondi (per l’emergenza coronavirus) che dovrebbero essere destinati all’Italia dall’Europa.

COME VANNO USATE

8. AL MARE: NON VA USATA SOTTO L’OMBRELLONE CON I FAMILIARI CONVIVENTI

La spiaggia è uno dei luoghi in cui passeremo gran parte del nostro tempo libero nei prossimi tre mesi, e a volte, specie sulle spiagge libere, potremmo ritrovarci anche a dove fare i conti con un po’ di affollamento. Ma quando e e come possiamo o dobbiamo usare le mascherine al mare? «In spiaggia, come in tutti i luoghi all’aperto, vige il divieto di assembramento - spiega Paolo D’Ancona, epidemiologo dell’Istituto superiore di sanità e coordinatore del team di scienziati che ha stilato le linee guida sull’uso dei dispositivi di protezione individuale -, e quindi, a meno che non si riesca a rispettare la distanza di un metro fra persone, non è necessario usare la mascherina». Non lo si deve fare se si è distesi sul proprio lettino o sulla sdraio e vicini a un componente della famiglia con cui si convive né in acqua, quando si fa il bagno, dove basta rispettare le regole del distanziamento. «Inoltre - spiega D’Ancona - l’acqua potrebbe bagnare il tessuto della mascherina modificandone le caratteristiche facendole perdere le capacità filtranti, impedendo a chi la indossa una respirazione corretta e in qualche caso rendendola più difficoltosa». Non costituisce un rischio di infezione, poi, l’acqua di mare. La salinità contribuisce ad inattivare il virus e in ogni caso l’acqua lo diluisce annullando la carica virale.

9. NEI LOCALI: MAI SENZA AL SUPERMERCATO, NEI NEGOZI O SUL BUS

Guai ad entrare in un locale al chiuso senza averla. La mascherina è obbligatoria quando saliamo su un bus o un treno, entriamo in un negozio, al supermercato e anche in bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie. Ma in questi ultimi casi, dove esista uno spazio per sedersi a consumare un dolce o un pasto, possiamo toglierla. «La mascherina andrà indossata all’ingresso e tenuta finché non veniamo accompagnati al tavolo in un ristorante, - spiega D’Ancona - Una volta al nostro posto possiamo toglierla, ma se dovessimo alzarci anche solo per andare in bagno dovremmo rimetterla». In fondo, ricorda l’esperto dell’Istituto superiore di sanità, le norme impongono l’uso di mascherina in tutti i luoghi al chiuso (ad eccezione delle palestre, vedi box), dove si deve anche mantenere la distanza di almeno un metro. Ed è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione per il personale. Dovranno averli i camerieri di un ristorante, baristi, parrucchieri, estetisti e anche personale trainer e istruttori delle palestre. In Toscana, inoltre, per effetto di un’ordinanza del presidente della Regione è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto, ma solo dove non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro. Non indossarla può comportare una multa da 400 a 3000 euro.

10. DURATA E SICUREZZA: SE USATA TROPPE VOLTE C’È IL RISCHIO DI INFEZIONI E ALLERGIE

Uno dei dubbi più frequenti e un po’ allarmistici sulle mascherine riguarda la possibilità che, alla lunga, possano far male perché ci inducono a non espellere anidride carbonica e anzi a respirare quella che emettiamo in una sorta di circolo vizioso. «Non è così - chiarisce D’Ancona - Altrimenti quanti medici sarebbero morti da molti anni a questa parte. Le mascherine, anche quelle più filtranti, sono progettate per essere sicure e consentire una respirazione normale, anche e soprattutto in caso di uso prolungato. Se usata in modo corretto, e se si evita di indossarla durante un esercizio cardio che comporti uno sforzo prolungato, la mascherina non costituisce alcun rischio». Ci sono tre casi in cui invece una mascherina usata troppe volte potrebbe non fare il proprio dovere e anzi comportare dei rischi, precisa l’esperto dell’Istituto superiore di sanità: «Il primo rischio è che perda la propria capacità filtrante; il secondo è un rischio di contaminazione, perché se sulla mia mascherina sono piovute le famose goccioline di droplet infette, toccandola potrei autocontaminarmi; infine, il terzo è un rischio generico che riguarda la scarsa igiene, perché sulla mascherina potrebbero essersi depositati altri batteri o germi, non necessariamente il Covid, o allergeni che potrebbero indurre reazioni allergiche, fastidi o addirittura infezioni di altro tipo».

11. SPETTACOLI E CERIMONIE: LA RIAPERTURA PER LE ESIBIZIONI E PREVISTA PER IL 15 GIURNO

Teatri, cinema, museo. Sono luoghi che potremmo ricominciare a frequentare se, come annunciato, il governo ne riconfermerà la riapertura dal 15 giugno. Molto dipenderà dai dati epidemiologici del Paese e anche dalla capacità di organizzatori e enti di far rispettare le regole ferree preparate dal Comitato tecnico scientifico. Al chiuso i posti a sedere non potranno essere più di 200 (più di mille all’aperto), ci dovranno essere posti pre-assegnati e distanziati e, ovviamente, sarà obbligatorio indossare la mascherina, per gli spettatori e, dove sia impossibile il mantenimento delle distanze, anche fra artisti. Sono le misure previste dal decreto governativo del 17 maggio per la ripresa di sale teatrali, cinematografiche e da concerto, che più stanno facendo discutere imprenditori e protagonisti del mondo dello spettacolo. Fra le prescrizioni, anche l’obbligo di misurare la temperatura all’ingresso, la garanzia di una adeguata e periodica igienizzazione e sanificazione degli ambienti e dei bagni, anche tra diversi spettacoli nel corso della stessa giornata. Le mascherine non saranno obbligatorie nei cinema o i teatri all’aperto, dove resta ferma la regola del distanziamento fra spettatori. Nessun obbligo di indossarla anche durante cerimonie religiose e messe se svolte all’aperto e in sicurezza. Va indossata la mascherina se la messa si svolge in chiesa.

12. AL PARCO: MA SOTTO I 6 ANNI NON È MAI OBBLIGATORIA, SOTTO I 3 È PERICOLOSA

Intanto: sotto i sei anni non è obbligatoria. Mai. Nemmeno nei luoghi al chiuso. Anzi, «la Società italiana di pediatria sconsiglia addirittura di usarla sotto i tre anni a causa del rischio soffocamento»,dice Paolo D’Ancona, epidemiologo ed esperto dell’Istituto superiore di sanità. Ma per i bambini con più di 6 anni vigono le stesse regole applicate agli adulti. Per questo nel caso in cui portaste vostro figlio al parco e fosse quasi impossibile farlo rimanere a distanza di almeno un metro dagli amichetti, il bimbo dovrà indossare la mascherina per evitare il rischio contagio. Perché se è vero che alcuni studi suggeriscano che bambini e ragazzini si infettano meno e costituiscano una fonte di contagio in minor misura rispetto agli adulti, «per ora si tratta di studi sperimentali, non ci sono evidenze scientifiche che escludano che possano essere contagiosi. Senza contare che, seppure in misura molto contenuta, si sono registrati casi di bambini ammalati», aggiunge D’Ancona. Certo, «sembra sempre più improbabile che i bambini siano i principali responsabili della pandemia da Covid-19», ha scritto in un report recente l’Agenzia regionale per la sanità (Ars), citando uno studio pubblicato sul Journal of the American Medical Association che contiene una prima evidenza sul fatto che i bambini esprimono meno degli adulti il recettore ACE2 nell’epitelio nasale, cioè il recettore che il Sars-Cov2 usa come porta di ingresso per l’infezione respiratoria.

13. SPORT E DIVERTIMENTO: IL CLORO UCCIDE IL VIRUS. PER LE DISCOTECHE ANCORA NIENTE REGOLE

È l’unico luogo al chiuso in cui la mascherina non sia obbligatoria, almeno per i clienti. In palestra non è necessario metterla. Le nuove regole hanno imposto a proprietari di allestire macchinari e corsi in modo da far rispettare la distanza di almeno due metri fra ogni cliente che si sta allenando. È un dovere del datore di lavoro invece fornire i dispositivi di sicurezza al personale. La mascherina non deve essere indossata nemmeno in piscina. Impossibile, ovviamente, farlo in acqua: la mascherina si bagnerebbe perdendo tutte le sue proprietà filtranti, senza considerare che col peso finirebbe per scivolare via. «Resta però consigliabile - dice D’Ancona - tenerla nella tasca dell’accappatoio o nello zainetto con le proprie cose nel caso in cui, uscendo dall’acqua, non sia possibile mantenere la distanza con le altre persone presenti nella struttura». Ancora tutte da definire le reogole per una possibile riapertura delle discoteche e dei locali notturni, ma per ora il Comitato tecnico scientifico è stato categorico: sarà un’estate senza feste, balli e locali per il divertimento, le sale e le discoteche - anche quelle all’aperto - dovranno rimanere chiuse, troppo alto il rischio di contagio, si tratta di luoghi dove è impossibile mantenere la distanza. Ma gli assembramenti sono vietati anche nelle case private. Quindi niente feste private durante le vacanze.Se invece nel governo prevalesse la linea aperturista e dal 15 giugno potessero ripartire «è auspicabile che almeno le mascherine siano obbligatorie».

14. CULTURA E ISTRUZIONE: IL RIENTRO SUI BANCHI AVVERRÀ CON ORARI DIFFERENZIATI

Biblioteche, archivi e musei sono aperti dal 18 maggio e come «in tutti i luoghi al chiuso è previsto l’obbligo di mascherina», ricorda Paolo D’Ancona. Inoltre, ovunque è previsto il contingentamento degli ingressi e il rispetto delle distanze di sicurezza. Diverso il capitolo scuola. Il governo non ha ancora varato il decreto con le regole previsto per il rientro sui banchi a settembre, ma - conferma l’esperto dell’Istituto superiofre di sanità - nelle ipotesi formulate dal Comitato tecnico scientifico per la riapertura delle scuole è previsto l’obbligo della mascherina per gli alunni, almeno a partire dalle elementari e per i bambini sopra i 6 anni. Il protocollo preparato dal Cts prevede regole stringenti, una su tutte il rispetto della distanza di un metro (2 metri in palestra) fra un banco e l’altro che comporterà una riorganizzazione delle classi e degli spazi interni agli edifici scolastici imponendo anche orari di ingresso differenziati. Una parte della settimana, alle medie, potrà essere svolta con la didattica a distanza. Andranno limitati gli assembramenti nelle aree comuni. Saranno valorizzati gli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche. La presenza dei genitori dovrà essere ridotta al minimo. Sempre per evitare il rischio assembramento, saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi per differenziare l’ingresso e l’uscita delle studentesse e degli studenti, attraverso lo scaglionamento orario o rendendo disponibili tutte le vie di accesso dell’edificio scolastico. -

15. I VIAGGI: LE AUTORITÀ EUROPEE SUGGERISCONO 1,5 METRI, MA SENZA DIKTAT

In volo il distanziamento è raccomandato, ma non obbligatorio. Ma non bisognerà usare sempre le mascherine e affidarsi a soluzioni disinfettanti. È la decisione presa dalle autorità europee in materia di salute e sicurezza pubblica per i viaggi in aereo. Una posizione che finisce per scontrarsi con quella dell’Italia che fino a ieri ha imposto uno spazio interpersonale di un metro sugli aeromobili. Nelle 28 pagine stilate a fine maggio dall’Easa (l’Agenzia europea per la sicurezza aerea) e dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) portano a 1,5 metri lo spazio minimo tra due soggetti, quindi più del metro previsto in Italia. E scrivono che «dove consentito dal numero di passeggeri, dalla configurazione della cabina e dai requisiti sulla distribuzione dei pesi a bordo» le compagnie aeree «dovrebbero assicurare la distanza fisica» tra i viaggiatori. Famiglie e individui che viaggiano assieme «possono sedersi uno di fianco all’altro». Ma se il distanziamento non può essere garantito «per i tassi di riempimento, la posizione dei sedili o altre restrizioni operative» allora il requisito base diventa quello della mascherina. Se il mancato obbligo della distanza sociale è una «vittoria» per compagnie aeree e aeroporti -- anche per ragioni economiche --, le autorità nazionali possono comunque adottare misure più drastiche. Non solo. Dall’ingresso in aeroporto e fino al termine del viaggio i passeggeri sono tenuti a indossare la mascherina, eccezion fatta per chi ha meno di 6 anni.