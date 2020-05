La scuola si fa nel parco, la magia di una maestra: sediamoci, vi leggo una storia

PRATO. C’era una volta una maestra che ora non c’è più. Una maestra che leggeva tante storie ai suoi 25 bimbi guardandoli negli occhi e catturando la loro attenzione. Poi è arrivato il coronavirus e si è creata una barriera fra l’insegnante e i suoi piccoli di tre anni. Le storie riecheggiano a distanza, filtrate attraverso lo schermo di un computer o una chat di cellulare. Finché un bel giorno quella maestra non deciderà di riempire un trolley con tante favole per andare a leggerle all’ombra di un ulivo.

Succede a Prato, a pochi metri dalla scuola materna “Meucci” dove Francesca Sivieri insegna da tanti anni. In quella zona residenziale ricca di verde che guarda verso il Bisenzio, questa maestra con vent’anni di esperienza si dà appuntamento ogni giorno con i suoi bimbi. Ne incrocia le faccine tutti i giorni, stabilisce un contatto oltre il freddo monitor, nel rispetto di tutte le precauzioni sanitarie. Francesca ha persino un tappeto magico… a prova di virus. «Non ho mai cucito in vita mia – racconta – ma ho imparato a farlo durante la quarantena. Avevo un telo giallo e mi sono messa a drappeggiare sei grandi cerchi blu per far sì che il distanziamento di un metro diventi un gioco. Con i genitori ci stiamo organizzando con altri teli sui quali possono sedersi i bambini».

Tappeto magico e gel igienizzante all’occorrenza. Ma il pezzo forte è la valigia piena di libri che fa un po’ Mary Poppins. «Sì, ho pensato proprio a lei – scherza la maestra – Il primo giorno ho raccontato 12 storie tutte d’un fiato in un’ora e mezza».Il primo giorno è stato lunedì 25 maggio. L’organizzazione è tutta “work in progress”. Le location cambiano e Francesca le comunica nel gruppo su Whatsapp e sul profilo Facebook. La maestra è sostenuta dai genitori che accompagnano volentieri i figli a “lezione” nel parco. Bimbi davanti, genitori dietro. Gli incontri avvengono a metà mattinata o sul tardo pomeriggio, secondo l’agenda della maestra e quella dei genitori che lavorano. Si sta insieme un’ora, due ore. La classe non è mai al completo.Quella di Francesca è un’iniziativa spontanea, volontaria, frutto del desiderio di un’educatrice che voleva riavvicinare la sua classe: non è un caso che gli ambienti scelti per l’attività gravitino sempre intorno alla scuola. Come da direttive ministeriali, la didattica a distanza continua ad andare avanti e l’insegnante tutti i giorni carica una storia sulla piattaforma Padlet. Quello è lavoro ordinario, la lettura nel parco è qualcosa in più. È interazione, empatia. «Difficile tenere un bambino di tre anni al computer – racconta Francesca – La didattica a distanza non funziona quando sono così piccoli».I bimbi hanno avuto un assaggio di normalità quando lunedì la maestra ha iniziato a sfogliare il loro libro preferito, “A caccia dell’orso”. Gli occhi di Francesca si fanno lucidi. Forte la voglia di riabbracciarsi, dopo quasi tre mesi. Ma il distanziamento fisico non lo consente. «Vederli mi ha ridato la vita, ci siamo riabbracciati con gli occhi». Le storie ad alta voce nel verde sono rivolte a tutti i bambini che desiderano ascoltarle, anche se non sono della classe di Francesca. L’importante è mantenere sempre le distanze di sicurezza. «Vorrei lanciare un segnale, far capire che la scuola può uscire dalla scuola. Mi rendo conto di essere una mosca bianca, che vado controcorrente. Volevo piantare un seme, in un periodo in cui si discute tanto su come e quando riaprire la scuola. È assurdo che si aprano i centri estivi quando io sono in servizio fino al 30 giugno (la materna arriva fino a fine mese, ndr). Si poteva tentare di “salvare” almeno la scuola dell’infanzia, riorganizzando le attività negli spazi esterni a piccoli gruppi. Per questo condivido la proposta lanciata dal sindaco Biffoni».





Alcuni colleghi potrebbero rimproverarle che la scuola non è un “parcheggio” . «Siamo in una situazione di emergenza: la scuola non è solo didattica, deve garantire un servizio sociale. Gli anni dai tre ai sei anni sono un tassello importante nella crescita di un bambino, per questo la scuola dell’infanzia dovrebbe essere considerata scuola dell’obbligo». Per tutta la settimana si andrà avanti con le letture. Dal 3 giugno la maestra Francesca ha in serbo un’altra novità: yoga per bambini.