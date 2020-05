Il primario preoccupato: «Movida, serve la stretta: il virus può colpire ancora»

FIRENZE. «È giusto che ci si ritrovi e si riallaccino i contatti umani, ma i sindaci hanno ragione a preoccuparsi dell’ora dell’aperitivo». Fanno bene «a stringere un po’ le maglie» su chi, fra i giovani, si sente meno esposto e per questo è più disinvolto su distanziamento e mascherine. Perché, avverte Alessandro Bartoloni, primario di Malattie infettive a Careggi e professore all’Università di Firenze, «il virus è ancora in circolazione, e un nuovo aumento dei casi è possibile se non stiamo attenti». Anche se la scienza, aggiunge il prof, ci ha appena dato una speranza: «La luce del sole inattiva il virus. L’hanno dimostrato ad Oxford».



Professore, intanto nelle città ci si divide sulla movida. Si vedono ragazzi nelle piazze spesso poco distanziati o senza mascherine. I loro comportamenti potrebbero rappresentare un rischio o siamo in una fase 2 anche del virus?



«Il rischio di una ripresa dell’epidemia c’è, è reale, perché il virus è ancora in circolazione. Lo si capisce anche grazie agli screening sierologici e ai tamponi eseguiti a chi viene in ospedale per interventi programmati o esami di routine e non sospetta di essere positivo: molti nuovi casi sono asintomatici e mediamente più giovani. E queste persone, seppure non si aggraveranno, possono lasciare il virus in giro, sulle maniglie, sulle superfici nei luoghi chiusi o sui carrelli della spesa».





C’è chi dice: in fondo li avete tenuti chiusi per tanto tempo, cosa pretendete dai giovani?



«Guardi, mi raccomandavo proprio adesso con i miei figli. Anche loro sono in età da movida, escono, non si mettono di certo in quarantena né io mi sogno di imporgliela. Loro raccontano di rispettare le norme, ma per fortuna non viviamo sotto lo stesso tetto, ecco (ride, ndr)».



Quindi quando vengono a trovarla li tiene a distanza...



«Eh, stiamo attenti. In fondo i giovani che non rispettano le norme potrebbero infettarsi e poi contagiare le persone in famiglia. È giusto che ci si ritrovi e si riprendano i contatti umani, ma non va persa l’attenzione sul distanziamento, la frequente igiene delle mani, l’uso della mascherina. E i rischi non riguardano solo la movida. Uno dei luoghi di contagio può essere il posto di lavoro, da lì è arrivata una parte dei positivi degli ultimi giorni».



I sindaci contingentano gli ingressi nelle piazze, limitano il divertimento. Giusto?



«È comprensibile siano preoccupati e prendano misure. Ma chi ha la responsabilità dei controlli deve anche rinnovare appelli che richiamino al senso di responsabilità. In questa fase, di fronte al calo dei casi e dei decessi, può svilupparsi la tendenza a credere che sia tutto finito. Non è così».



E allora come si spiega il calo di casi e malati gravi nonostante le riaperture?



«È senz’altro dovuto alle misure prese, alle chiusure. Anzi, c’è chi dice che se fossero state decise prima sarebbe stato meglio, ma è evidente che un risultato ci sia stato».





C’è un dibattito fra studiosi sulla possibilità che il virus si stia indebolendo...



«Non ci sono evidenze e dati che lo dimostrino e ci tranquillizzino. Settimane fa ha decimato la popolazione anziana, soprattutto quella che viveva nelle Rsa. Ma non sono per niente tranquillo sulla possibilità che stia perdendo virulenza. Certo, ora conosciamo un po’ meglio la malattia».



E state diventando più bravi con le terapie?



«Non proprio. Gli studi sui farmaci non ci confortano, non ce n’è uno risolutivo. L’unico su cui ci sono conferme è un anti-virale, il Remdesivir. Ma abbiamo capito meglio i meccanismi. La speranza per la nuova fase dell’epidemia è di riuscire ad intercettare precocemente i casi che si presenteranno».



Alcuni medici sostengono che la causa principale di morte non sia la polmonite ma siano le trombosi e che per questo sia stato sbagliato l’approccio alla ventilazione meccanica.



«È vero che c’è maggiore esperienza in terapia intensiva, e grazie alla prevenzione sulle micro-trombosi si è acquisita maggiore consapevolezza sulle strategie di ossigenazione. Ma le microtrombosi hanno un ruolo concomitante con l’infiammazione che danneggia i polmoni, entrambe attengono a un quadro scatenato dagli stessi mediatori, le citochine. Poi si sa che il virus provoca un danno endoteliale sui meccanismi della coagulazione. Insomma, la patogenesi è complessa e purtroppo gli anziani con problemi continuano a morire».



Il caldo ci aiuterà?



«In ambienti chiusi no, cambierà poco. All’aperto invece, di giorno, è un’altra storia. C’è uno studio pubblicato sulla rivista dell’Infectious Diseases Society of America da alcuni ricercatori di Oxford che ci ha appena regalato una bella notizia: dimostra che la luce del sole inattiva il virus sulle superfici. Insomma, in spiaggia saremo più sicuri. E forse sì, il sole ci aiuterà a rallentare l’epidemia». —

