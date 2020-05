Bici a pedalata assistita o da corsa, nuove o usate: ecco come avere il bonus

Bonus mobilità. Bonus bici. Chiamatelo come vi pare. Certo è che nel decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono già in vigore gli incentivi per comprare le biciclette, anche a pedalata assistita, e i veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (tipo i monopattini, i monopattini elettrici semplici e quelli col manubrio) o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale escluse le auto.

È un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro, per comprare bici nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita; bici con i pedali da spingere con le mani (specifiche per disabili), nuove o usate; monopattini, monopattini elettrici (hoverboard), monopattini elettrici con manubrio (segway), nuovi o usati; servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Pare che gli abbonamenti a servizi di bike sharing e di condivisione dei monopattini elettrici possano essere pagati usando il bonus, anche se non è chiara la modalità (e la quota che si può risparmiare). Sicuro è che il bonus non permette di acquistare gli accessori delle bici (caschi, batterie, catene e lucchetti).Per il 2020 lo possono chiedere, per una sola volta e per un unico acquisto, i maggiorenni residenti (il domicilio non conta) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50mila abitanti), nei capoluoghi di provincia (anche sotto i 50mila abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti (con riferimento alla banca dati Istat relativa al 1° gennaio 2019) e nei Comuni delle 14 Città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia.Si può già usufruire del bonus bici, le modalità di acquisto le spieghiamo più avanti, prima però va fatta una premessa. Il buono può essere fruito solo usando una specifica applicazione web che – dice una specidica indicazione del ministero dei Traporti - «è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito del ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it), entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del programma buono mobilità. Per accedere all'applicazione sarà necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)».La fase uno è già attiva. E' in vigore dal 4 maggio e dura fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione web. Il cittadino che ha comprato una bici o un veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio (anche online), deve conservare la fattura di quanto speso (lo scontrino non vale) e, quando l'applicazione web sarà operativa, potrà chiedere il rimborso del 60% della spesa sostenuta allegando la fattura all'istanza di rimborso mediante la stessa applicazione web.La fase II inizia dal giorno in cui l'applicazione web entra in funzione. In questa fase però si può acquistare solo nei negozi aderenti all'iniziativa. L'elenco sarà pubblicato sulla piattaforma del ministero dell'Ambiente. Chi fa domanda e riceve il buono dalla piattaforma, può spenderlo solo nei negozi aderenti all'iniziativa. Il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40%, mentre sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. I negozi possono essere sia tradizionali che online. Questi ultimi però devono essere rivenditori accreditati sull'applicazione web. I siti in lingua inglese devono avere tutte le voci di una fattura italiana.Il programma buono mobilità prevede: per il 2020 l'erogazione di buoni mobilità per acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 senza provvedere ad alcuna rottamazione di veicoli vecchi; a partire dal 1° gennaio 2021 l'erogazione di buoni mobilità a fronte della rottamazione di veicoli vecchi effettuata solo nel corso del 2021; i buoni mobilità potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2024. Se il buono mobilità è stato usato nel 2020 (senza rottamazione), il prossimo anno sarà possibile usare anche il buono mobilità 2021 (con la rottamazione prevista nella Legge Clima). «Modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione dei benefici saranno definiti con un successivo decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità», esplicita un quesito del ministero. Attenzione però. I buoni spesa devono essere sempre utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.