Cura col plasma, il medico del pool toscano: «È un’arma efficace, aspettando il vaccino»

L’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 è tutt’altro che cessata. Il virus è ancora tra noi e solo apparentemente fa meno danni. Come potremo sconfiggerlo e tornare alla “normalità”? Ancora molte domande sono senza risposta. Ma tra mille dubbi e altrettante schermaglie dialettiche alimentate da esperti dai volti diventati repentinamente noti, sembra profilarsi un’opzione largamente condivisa, che fa ben sperare.



Dottor Fabrizio Niglio, lei fa parte del pool di esperti che in Toscana, con l’ospedale di Pisa come capofila, sta portando avanti la sperimentazione della terapia con il plasma ricco degli anticorpi sviluppati da coloro che hanno vinto la battaglia col coronavirus. Di cosa si tratta?



«Si sta cercando di utilizzare il plasma di soggetti guariti dalla malattia perché ci aspettiamo che questo contenga gli anticorpi (IgG) capaci di uccidere il virus. La risposta immunitaria che ci permette di guarire ha due fasi: per prime produciamo immunoglobuline di classe M (IgM) che sono di “attacco”, ma poco specifiche, e poi di classe G (IgG), che rappresentano la memoria immunitaria: si attivano velocemente in caso di nuovo contatto con il virus. Le immunoglobuline prodotte dall’organismo sono più di una, ma quelle che interessano sono quelle che riescono a impedire al virus di entrare nella cellula. I soggetti guariti hanno, di solito, un alto valore di IgG neutralizzanti che possono essere trasferite ad altri con il plasma. Questa pratica si chiama immunizzazione passiva ed è stata utilizzata, con buoni risultati, per malattie importanti come Spagnola, Aviaria e Ebola».«Praticamente tutti i Trasfusionali toscani per la raccolta e tutti gli ospedali Covid-19 per la terapia»«I risultati devono essere ancora valutati ma, i segnali sono incoraggianti e a oggi, abbiamo centinaia di richieste di donazione. Le Asl sono impegnatissime nel darci il supporto per poter selezionare il maggior numero di donatori possibile. E la Asl Sud Est, dove lavoro, segue direttamente l’evolvere della sperimentazione».«Abbiamo pensato a varie forme di contatto, pubblicità, lettere alle associazioni dei donatori, telefonate, mantenendo la privacy. Ma, vivendo in un mondo social, il messaggio è già passato e molti telefonano spontaneamente».«Il plasma viene preso da donatori volontari, guariti dal Covid-19, grazie a una procedura utilizzata tutti i giorni nei centri trasfusionali, che si chiama aferesi. In pratica viene prelevato il sangue, raccolto il plasma grazie a un separatore cellulare e restituiti i globuli rossi. Il tutto in un circuito chiuso che parte dal donatore e a lui, o a lei, torna evitando contaminazioni. Il plasma viene congelato rapidamente a – 70-80 gradi, così mantiene intatte le proprietà, e poi conservato a circa – 50 gradi».«Da ogni donazione si ricavano due sacche da 300 cc o tre da 200. Ci si possono curare 2 o 3 pazienti, ognuno dei quali fa due terapie a 7/10 giorni l’una dall’altra. E, se è il caso, una terza».«Le controindicazioni al dono sono le stesse sia per i donatori abituali che per i donatori guariti Covid: peso, età, non avere altre patologie che possano mettere in pericolo sia lui, o lei, o il ricevente. Per questo, prima della donazione, viene fatta una visita medica accompagnata da test di laboratorio. Per il paziente le controindicazioni non esistono. Possono esserci lievi effetti collaterali come brivido-febbre ma avviene in rarissimi casi ed è controllabile con cortisone».«Sì, ma dobbiamo ricordarci che viene usata dopo il ricovero, quindi non deve essere una terapia che illude o porta ad abbassare la guardia».«Non abbiamo sufficienti donatori idonei per una produzione così ampia e sarebbe anche moralmente scorretto usare un “farmaco” così prezioso per eventi ludici: non dimentichiamoci che potrebbe esserci un nuovo picco di contagi. E che se usato a scopo preventivo su persone sane la copertura sarebbe assicurata per circa 28 giorni, il tempo di efficacia degli anticorpi passivi» .«Pochi mesi, per conoscere un virus così complesso, non sono niente. La scienza sta facendo passi da gigante. Ma la natura ha i suoi tempi, che non sono, purtroppo, i nostri. Il vaccino sarà l’unica arma che ci permetterà di debellare la malattia, a meno che non ci sia una diversa evoluzione naturale che sarebbe “miracolosa”».«Spesso accade che “vediamo” la cosa più grande e ci scordiamo di tutto il resto. Il Covid-19 non ha fatto sparire le altre malattie e quindi il sangue e il plasma servono e, data l’emergenza, servono ancora di più. I Centri trasfusionali non si sono mai fermati e continuano a raccogliere e distribuire sangue e plasma. Con la fase 2 stanno riprendendo anche le attività chirurgiche non urgenti e la richiesta è in vertiginoso aumento. Invito perciò chi può donare a venire a farlo, per aiutare chi rischia la vita anche senza infezione da coronavirus».