Spiagge libere, saranno i Comuni a decidere se concederle ai bagni

FIRENZE. Saranno i sindaci a dover decidere se e dove gli stabilimenti balneari potranno “rosicchiare” porzioni di spiaggia libera per non dover rinunciare a file di ombrelloni e fette di fatturato a causa delle regole sul distanziamento. Non ci sarà, come si attendevano i titolari dei bagni, soprattutto dalla Costa degli Etruschi alla Maremma, una circolare della Regione che darà l’ok. «L’ampliamento delle concessioni può essere consentito dai Comuni, che hanno l’autonomia per decidere sul demanio nel rispetto dei vincoli urbanistici e delle procedure. Non vogliamo varare un atto regionale con la pretesa di raccontare le specificità dei territori», dice l’assessore al turismo Stefano Ciuoffo.

L’idea di acciuffare pezzetti di sabbia ai lati degli stabilimenti era stata avanzata da Fabrizio Lotti, titolare de La Capannina a Piombino e vicepresidente Fiba Confesercenti, per ridare slancio alla stagione di chi si è visto ridurre del 30 o 40% gli ombrelloni. «Non dappertutto è possibile né necessario, non in Versilia ad esempio, dove l’arenile a concessione è già molto», dice Ciuoffo. Al taglio si sono dovuti adeguare soprattutto i tratti di costa toscana colpiti dall’erosione, e chi, dall’Elba alla Maremma, ogni estate gestisce stabilimenti in spiagge poco profonde, su cale, scogli o addirittura moli in cemento. Ora saranno i sindaci a dover valutare se concedere ampliamenti «straordinari e temporanei» di un anno. Certo a Palazzo Strozzi Sacrati nessuno ha voglia di ingaggiare uno scontro frontale con le associazioni ambientaliste. Ciuoffo risponde anche all’assessore al demanio di Grosseto, Riccardo Megale, che ha accusato la Regione dei ritardi nel rilascio delle linee guida per far partire la stagione sulle spiagge libere. «Dia una mano piuttosto che cercare visibilità. Sui protocolli stiamo lavorando, arriveranno presto».

Ma ieri il presidente Enrico Rossi ha firmato una nuova ordinanza per far ripartire attività ancora in stand by per l’assenza di linee guida. La fese 2 arriva anche per musei, complessi archeologici e monumentali non statali, biblioteche, archivi, ma anche giardini zoologici come lo zoo di Pistoia, l’acquario di Livorno e i lunapark e i giostrai. Ripartono anche le guide turistiche, alpine e ambientali e i corsi individuali. Ma fra i punti del testo c’è anche la conferma dello sblocco alle seconde case dal 3 giugno, anche per chi arriva da fuori regione. «Da quella data non sarà più necessario avere il medico di famiglia in Toscana per raggiungere le case delle vacanze, viene meno la misura introdotta con l’ordinanza 57», spiega l’assessore Vittorio Bugli, «ma il via libera è comunque condizionato dalle decisioni del governo e dai dati epidemiologici». In fondo il ministro Boccia l’ha ribadito: «Ci si sposterà fra regioni con lo stesso livello di rischio». E il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro venerdì 22 maggio ha precisato che la «mobilità tra le regioni va affrontata con un numero di nuovi casi ancora più ridotto rispetto all’attuale». Un’incognita non da poco, soprattutto per le imprese del turismo della Versilia molto legate alla presenza di vacanzieri provenienti da Lombardia, Veneto e Piemonte, e che già ora fanno i conti con le disdette.