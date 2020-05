Militare di Firenze spara alla compagna e la uccide con 3 colpi di pistola ravvicinati

CUNEO. «Ho ammazzato una donna, le ho sparato. Sono un militare, ho due pistole con me. Voglio costituirmi, venite a prendermi, non farò resistenza». Non dice altro Francesco Borgheresi, militare poco più che quarantenne nato a Firenze. Con amici a Firenze. Nato nel 1978 e fino all'età di 20 anni vissuto nella comunità "Il Forteto" di Vicchio, in provincia di Firenze, al centro di processi per violenze sessuali e maltrattamenti conclusi con numerose condanne in base a quanto evidenzia l'Associazione vittime del Forteto, precisando che Borgheresi non era uno dei bambini affidati, dal tribunale di Firenze, alla comunità di Rodolfo Fiesoli, detto il Profeta, bensì figlio di soci fondatori della comunità



Borgheresi non dice neppure che la donna che ha assassinato con 3 colpi di pistola sparati a bruciapelo era la sua compagna. O comunque una donna con la quale aveva (o aveva avuto) una relazione. Si limita a confessare il crimine. Poi riappende. La telefonata al 112 l’ha fatta dal parcheggio dell’Auchan di Cuneo, quasi mezz’ora dopo l’omicidio.

Barcollava fra le auto, in stato confusionale - una mano ferita, un proiettile di piccolo calibro, il quarto sparato - farfugliava frasi sconnesse. Poco più in là, sulla sua Panda 4x4 bianco panna, il corpo senza vita di una donna, riversa sul lato passeggero. Tanti clienti del grande centro commerciale lo avevano già notato. Erano da poco passate le 17 quando sono arrivate le volanti della polizia e della Digos. L’hanno riconosciuto subito, si sono avvicinati, hanno aspettato di capire che non fosse più armato. E lui si è consegnato. «Eccomi, vi ho chiamato io. Sono stato io».Lui è un militare di 41 anni, nato a Firenze, militare degli Alpini. Lei è Mihaela Apostolides (43 anni), romena di Bucarest, da anni in Italia. Abitava a Saluzzo, ma da tempo si era trasferita a Cuneo, lavorando come barista. Da qualche tempo, da marzo, pare, viveva in un monolocale sopra il bar dove ogni tanto lavorava: glielo avrebbe affittato il titolare del pubblico esercizio, riconoscendo la serietà della donna. La sua grande capacità di lavoro, di non risparmiarsi mai. I due si conoscevano da almeno due anni. Dopo un’iniziale amicizia, era nato qualcosa di più, ma della loro relazione si sa poco.

Avevano dovuto attendere la fine del lockdown per potersi di nuovo incontrare, forse per chiarire la situazione. Il dato certo è che ieri pomeriggio, sono andati insieme all’Auchan. Borgheresi ha fermato l’auto nel parcheggio, non lontano dal distributore di benzina. Avrebbero parlato a lungo, poi sarebbe esploso il violento litigio: lui ha estratto una pistola 635 di piccolo calibro che teneva nell’abitacolo. E ha fatto fuoco. Almeno quattro colpi. Tre hanno raggiunto Mihaela al petto, uccidendola in pochi istanti. Un quarto sparo ha invece ferito l’uomo a una mano. Lei avrà cercato di difendersi, forse di afferrare l’arma dalle mani del suo assassino, che nella colluttazione si è ferito.

Una prima domanda che ancora non trova risposta, visto che in serata l’interrogatorio di garanzia è in corso: perché l’uomo è andato all’appuntamento armato? E perché è andato armato con due pistole? Se l’incontro doveva essere di chiarimento, che cosa c’entrano le armi? Al momento sono interrogativi sospesi. Il militare appare in stato confusionale. Difficile stabilire, quindi, se avesse deciso (in partenza) che quello sarebbe stato il suo ultimo incontro con Michela. L’ultimo appuntamento al quale si sconsiglia sempre le donne (con partner aggressivi) di presentarsi. I fatti certi oggi sono altri. Sono gli spari. Sono che gli agenti della Mobile hanno accompagnato il militare, sull’ambulanza del 118, all’ospedale Santa Croce dov’è stato operato per rimuovere il proiettile. Le sue condizioni non erano gravi e in serata è stato sentito dal sostituto procuratore di Cuneo, Alberto Braghin. Non è ancora chiaro il movente: facile immaginare che c’entrino la gelosia e la lontananza. Di questo almeno parla il reo confesso: di gelosia nelle due ore di interrogatorio.Rimossa la salma di Mihaela (trasferita all’obitorio di Cuneo per l’autopsia), nel bagagliaio della Panda è stata rinvenuta una seconda pistola, calibro 38 special, che l’uomo, appassionato di armi, aveva regolarmente denunciata, così come l’arma del delitto.