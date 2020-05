Tre giorni in aula e tre a casa, così per medie e superiori

Lezioni in classe a turno. Tre giorni in aula e tre giorni da casa. La classe divisa a metà per non essere mai tutti presenti insieme. È questa la soluzione che ipotizza la regione Toscana per i ragazzi di medie e, soprattutto superiori, per la ripresa di settembre. Sempre che a settembre a scuola si torni.



Un po' di lezioni in classe col prof che spiega e i ragazzi che prendono appunti e vengono interrogati. E un po' di lezioni online da casa, coi ragazzi collegati via pc o smartphone. Se non ci sarà una nuova impennata dei contagi, l'anno scolastico 2020/21 potrebbe ripartire “in modalità binaria” alle medie e alle superiori. Questa è anche l'idea ipotizzata dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. È il comitato di esperti del Ministero del'lstruzione che ci ragiona su. La priorità è evitare il più possibile gli assembramenti e dividere le classi in due tenendo metà dei ragazzi a scuola e metà a casa. Al momento pare la soluzione più praticabile.



Si ritiene, infatti, che a differenza dei bambini delle materne e delle elementari, i ragazzi dagli 11 ai 14 anni delle scuole medie e quelli dai 14 ai 18 anni delle scuole superiori potrebbero sopportare questa nuova modalità di istruzione. Poi c'è chi ipotizza banchi distanti un metro l'uno dall'altro. Entrate e uscite dalla scuola separate. Mascherine in classe sì o no: ancora non si sa. I ragazzi in classe con libri e quaderni di carta, oggi considerati potenziali veicolo di contagio del virus. Le incognite sono tante. E in attesa delle linee guida nazionali che sembrano lontane da venire, l'assessora regionale all'istruzione Cristina Grieco, sposa in pieno l'idea delle classi di medie e superiori spezzate in due: «Se una classe è composta da 24 alunni, ci sta che dal lunedì al mercoledì vengano a scuola 12 ragazzi e dal giovedì al sabato vengano gli altri 12. E chi rimane a casa fa le lezioni a distanza». Ma il segretario regionale di Flc Cgil, Pasquale Cuomo, mette subito i paletti: «Va messo in conto che molte scuole in Toscana sono inagibili. Ce n'è tante nelle province di Massa Carrara e di Pistoia. Anche la provincia di Pisa non se la passa bene. Prima che arrivasse l'epidemia, i ragazzi delle scuole inagibili andavano a fare lezione nelle scuole agibili vicine. Ma ora anche le scuole agibili avranno problemi a ospitare i loro alunni. E come faranno i ragazzi delle inagibili con le classi spezzate in due?».Cuomo denuncia anche il rischio discriminazione tra studenti in base alle classi sociali: «Molti insegnanti ci segnalano ragazzi che non riescono a seguire le lezioni perché la loro rete funziona male o hanno strumenti informatici (computer o tablet, ndr) inadeguati. Di solito sono ragazzi che abitano in zone disagiate o figli di famiglie con difficoltà economiche. Penso agli stranieri o agli italiani col babbo e la mamma che hanno perso il lavoro o in cassa integrazione. Mi pare evidente. L'epidemia accentua le differenze tra classi sociali nell'istruzione. I ragazzi – spiega Cuomo - vanno riportati tutti a scuola prima possibile. È l'unico modo per educarli e farli crescere insieme imparando il principio dell'eguaglianza». Un problema che fa drizzare le orecchie all'assessora Cristina Grieco: «Il rischio c'è. La Regione farà un monitoraggio per evitare questo nuovo fenomeno di dispersione scolastica».Intanto la Regione stanzia 2,5 milioni per educazione e istruzione: 2 milioni ai Comuni per sperimentare nuovi modelli educativi e i centri estivi, 500mila euro alle scuole per l'acquisto di pc e tablet da dare agli studenti. E l'assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli parte con un controllo delle scuole senza fibra e con problemi di connessione. Inizitive che per il governatore Enrico Rossi non rimediano i gravi ritardi del governo sulla scuola: «Non preoccuparsi di fare qualcosa per le scuole, mi parso davvero un errore che non ha riscontri in tutto il resto dell'Europa - dice a. Questo abbandono della scuola è stupefacente: si poteva ad esempio stabilire che certe scuole potessero riprendere sotto stretto monitoraggio, magari alternando i turni con l'utilizzo di spazi non solo scolastici, ma anche associativi, delle palestre. Si sarebbe dovuto secondo me fare uno sforzo anche per assumere insegnanti, recuperando tagli che ci portiamo dietro da 12 anni».