Servizi cimiteriali a Pisa, selezioni per 2 addetti

Il contratto di lavoro è a tempo determinato e in somministrazione, e i candidati devono essere automuniti e in possesso della patente

La filiale di Pisa dell’agenzia per il lavoro Gi Group selezione due addetti ai servizi per lo svolgimento di servizi e operazioni cimiteriali.



Tra le mansioni dei lavoratori figurano le pulizie dei locali e delle aree esterne, il taglio dell’erba e delle siepi, le inumazioni (cioè i seppellimenti dei corpi in terra) e le esumazioni (cioè le estrazioni delle bare da terra), le tumulazioni (cioè i seppellimenti nei loculi) e infine le estumulazioni (cioè le estrazioni delle salme dai loculi), tumulazioni, estumulazioni. Il contratto di lavoro è a tempo determinato e in somministrazione, e i candidati devono essere automuniti e in possesso della patente.



Per consultare l’offerta è sufficiente visitare il sito www.gigroup.it e digitare “addetto/a servizi cimiteriali” e “Pisa” nelle rispettive caselle dell’apposita mascherina di ricerca.