Due infermieri esperti alla Misericordia di Lido di Camaiore: come candidarsi

La Misericordia di Lido di Camaiore è alla ricerca di due figure da inserire nel proprio organico operativo. Si tratta in particolare di due infermieri che entrerebbero in ruolo per rafforzare sia il personale dell’ambulatorio infermieristico della struttura, per il centro diurno, sia per il centro prelievi (con lavoro domiciliari di 30 ore settimanali dal lunedì al sabato).

È richiesta in fase di selezione esperienza pregressa nel ruolo oltre che alla qualifica universitaria da infermiere e al possesso della patente di tipo B. Il contratto offerto dalla Misericordia di Lido di Camaiore è a tempo determinato con lavoro su turni: per candidarsi e per richiedere maggiori informazioni sulle mansioni è necessario inviare il proprio curriculum via email all’indirizzo miselido@miselido.org oppure contattare il numero 333. 583815.