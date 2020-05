Comune di Montignoso: corsi per trovare lavoro

Grazie alla collaborazione tra l’associazione Afaph onlus e il Comune di Montignoso sono in partenza due corsi online gratuiti in sartoria e digital-marketing rivolti alle situazioni più precarie e in difficoltà, ma anche a chi vuole crescere, apprendere e sviluppare nuove opportunità: per esempio giovani, donne, disoccupati e immigrati. I corsi sono a numero chiuso e prevedono la partecipazione di 15 partecipanti; gli organizzatori fanno sapere che nel caso il numero di domande sia superiore al numero dei posti disponibili verrà effettuata una selezione. I due percorsi (quello per sartoria della durata di 30 ore e quello in digital-marketing di 20 ore) sono finanziati dalla Regione e promossi nell’ambito del progetto “La Casa delle Caroline” di Montignoso. Ai partecipanti verrà inoltre offerto anche un percorso di accompagnamento individuale verso il mondo del lavoro (della durata di 18 ore) e la possibilità di accedere a un servizio di intrattenimento dei figli durante le lezioni. Per informazioni ufficio Politiche Sociali del Comune di Montignoso 0585 8271203 o 347 2438951, all'indirizzo di posta elettronica daniela.buffoni@comune.montignoso.ms.it oppure a quello info@afaph.net. La scadenza è fissata per domani, mercoledì 20.