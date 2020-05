Livorno, si cercano addetti alle pulizie per le disinfestazioni

Aurea Servizi, azienda emiliana con sede a Gatteo a Mare (frazione del Comune di Gatteo, provincia di Forlì-Cesena) impegnata in servizi di pulizie industriali, civili e tecnici, cerca personale su Livorno per un appalto in campo disinfestazioni acquisito di recente.

La ricerca è rivolta a un numero di operai che potrà oscillare fra le quattro e le sette unità, a seconda delle esigenze dell’azienda. Il contratto di lavoro si configura come un tempo pieno determinato con possibilità di proroga stagionale, e l’attività si svolgerà nel periodo diurno con orari da concordare con l’azienda. Lo stipendio parte da un minimo di mille e arriva a un massimo di mille e 300 euro al mese, con strumentazione fornita dall’azienda.

Per consultare l’offerta e inviare la candidatura è sufficiente visitare il sito it. indeed.com “operaio disinfestatore” e “Livorno” .