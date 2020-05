Flavio Castellani assume 3 impiegati a Prato: come candidarsi

È sinonimo di stile moderno, femminile e grintoso. Il marchio “Flavio Castellani” fa capo alla Confezioni Gioielli spa di Prato che, in questo periodo, cerca tre persone: addetto amministrativo, assistente ecommerce, stagista per l’area amministrativa.



La prima figura si occuperà di tutte le mansioni di amministrazione semplice e complessa, fino alla stesura del bilancio: deve avere in tasca il diploma di ragioneria o una laurea in economia. Nell’ufficio contabile sarà attivato uno stage per lo svolgimento di mansioni di segreteria, gestione agenda e amministrazione semplice.



Poiché il brand viaggia molto sul binario dello shopping virtuale, ecco che la ricerca si allarga a una figura di assistente aiuto ecommerce che gestirà il sito di vendite on line e i social media per le campagne marketing: in questo caso servono competenze di marketing digitale. Per candidarsi è possibile inviare il curriculum vitae all’indirizzo info@flaviocastellani.it