Tadan apre a Pisa: ecco 27 posti di lavoro. I profili ricercati e come candidarsi

La neonata piattaforma pisana di consegne a domicilio cerca personale da impiegare a Pisa e in previsione di un’espansione nelle province di Livorno e Lucca. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

Tadan, neonata piattaforma pisana di consegne a domicilio, cerca per la fase di avvio 27 persone da impiegare a vario titolo a Pisa e in previsione di un’espansione nelle province di Livorno e Lucca. Nel dettaglio la ricerca è rivolta a 20 rider, quattro operation support diplomati o laureati, un ads expert con esperienza nella gestione di campagne e nella promozione di e-commerce, un digital media strategist capace di padroneggiare Facebook, Linkedin, Google, Instagram e TikTok, e infine un impiegato amministrativo contabile con ottima conoscenza della ragioneria.

Per diventare un rider invece basta risiedere in una città in cui è attivo il servizio Tadan Delivery, il possesso di un mezzo di trasporto e infine uno smartphone con sistema operativo Android o iOS per ricevere le consegne.

Per consultare le offerte e inviare la candidatura visitare il sito www.tadan.delivery/lavora-con-noi, mentre per intraprendere il lavoro di fattorino accedere all’apposita sezione Rider all’indirizzo rider.tadan. delivery.