La nautica viareggina assume: posti per montatori, falegnami e tubisti

Ecco nel dettaglio le offerte di lavoro e come candidarsi. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

La nautica viareggina torna a offrire opportunità di lavoro a bordo di yacht e imbarcazioni, in particolare nel settore dell’arredamento di lusso.

La Marine Yacht Arredamenti di Viareggio è infatti alla ricerca di un falegname con qualifica da montatore navale: richiesta esperienza nel settore per contratto a tempo determinato (con possibilità di trasformazione) nei cantieri di Livorno, Massa e Viareggio. Per candidature: maineyacht.arredamenti@gmail.com o 0584. 1970036 (in orario 8. 30-12. 30).

Anche la Luxury Arredamenti di Viareggio è alla ricerca di tre falegnami per montaggio di mobili su yacht da inserire nel proprio organico: richiesto il diploma di qualifica professionale ed esperienza nel settore per contratto a tempo determinato. Per candidarsi contattare il numero 380. 7415621.

La Ultrafog di Viareggio offre infine un posto per tubista navale: richiesto un diploma da meccanico navale o di operatore termino a indirizzo marittimo, inglese, disponibilità a trasferte. Per candidarsi: s.biagini@marine-fire.com