Barman per l’estate al Lido di Camaiore

Anche il settore balneare si prepara a ripartire e torna a offrire posti di lavoro. Il Bagno Argo di Lido di Camaiore è alla ricerca di un barista per la stagione estiva che sta per iniziare dopo il lockdown dettato dalla crisi sanitaria dovuta al Coronavirus.

La figura ricercata dalla direzione dello stabilimento deve avere esperienza di almeno due anni nel ruolo di barman, un buon livello di conoscenza della lingua inglese e propensione al contatto con la clientela.

Necessario inoltre il possesso di certificato haccp e di sicurezza sul lavoro, entrambi in corso di validità. L’offerta riguarda un contratto a tempo determinato stagionale con orario di lavoro full-time: per candidarsi (o per richiedere maggiori informazioni) è sufficiente inviare il proprio curriculum completo all’indirizzo email bagnoargo@iol.it.