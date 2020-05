Servono 20 gruisti manovratori per un’azienda di Pistoia

Tra i requisiti richiesti essere in possesso dei patentini per mezzi e strumenti di movimentazione. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

La filiale di Montecatini di Synergie Italia spa cerca, per azienda di Pistoia che opera nel settore metalmeccanico, una ventina di gruisti/manovratori.



Tra i requisiti richiesti, essere in possesso dei patentini per mezzi e strumenti di movimentazione e una pregressa esperienza con mansioni di gruista/carropontista.



«Chi abbia i requisiti richiesti e voglia candidarsi per la mansione di gruista/manovratore – spiega Miriam Cerullo, Sales account & Hr specialist di Synergie Italia – può farlo rispondendo all’offerta di lavoro pubblicata sul sito internet di Synergie Italia. E, a quel punto, saremo noi a contattare i candidati».I colloqui di lavoro non si svolgeranno nella sede della città termale, in via Venezia, ma attraverso una videochiamata mediante Whatsapp o altre piattaforme di cui l’agenzia dare informazione ai candidati in anticipo.