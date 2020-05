La Regione Toscana seleziona 18 assistenti tecnici 

Ecco cosa serve per partecipare al concorso. La scadenza è fissata per venerdì 12 giugno. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

La Regione Toscana ha indetto un bando relativo a un concorso pubblico rivolto ai diplomati, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 18 unità di personale (cinque posti sono riservati ai volontari delle forze armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta), di categoria C, secondo il profilo professionale di “assistente tecnico-professionale” , inquadrate con trattamento economico tabellare iniziale C1.

Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso di uno di questi titoli di studio di scuola secondaria superiore (cioè il diploma di maturità): diploma di Tecnico Costruzioni, ambiente e territorio; diploma di Geometra; diploma di Perito Industriale in Edilizia. Le prove di concorso consistono in uno scritto e in un orale, ma se il numero di domande pervenute dovesse essere superiore a 350 la commissione procederà con una prova preselettiva. L’assunzione avverrà con la formula della stipula di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.





La posizione lavorativa dei vincitori del concorso verrà definita al momento dell’assegnazione alle strutture della Regione Toscana, al termine di un percorso di assessment center (che non ha carattere selettivo).Per consultare il bando, scaricare la modulistica e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito www.regione.toscana.it “Amministrazione trasparente “Bandi di concorso “Bandi di concorso e avvisi “Concorsi per tempo indeterminato “Bandi aperti. La scadenza è fissata per venerdì 12 giugno.