Lopalco: «È reale il rischio di seconda ondata, ma ora siamo più bravi a curare il virus»

FIRENZE. No, quello degli esperti non è stato un dominio. In questi mesi la politica non si è sottomessa alla scienza. «Semplicemente perché la scienza non è portatrice di interessi, ma solo di evidenze», dice Pier Luigi Lopalco, professore ed epidemiologo all’Università di Pisa oltre che consulente del governatore Michele Emiliano in Puglia.



Eppure professore, da ieri, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, sulla nostra vita quotidiana sembrano aver prevalso le ragioni della politica su quelle della scienza. Gli esperti consigliavano cautela, i politici hanno voluto tutto e subito.



«Sicuramente hanno prevalso le ragioni dell’economia. Ma non sulla scienza. Perché la scienza non è portatrice di interessi. E qui in gioco ce n’erano due: salute ed economia. Per certi versi possono essere anche contrapposti, ma a volte vanno a braccetto. Se crolla l’economia, crescono povertà ed indigenza, che possono finire per procurare un danno anche alla salute. La scienza suggerisce un percorso, dà indicazioni sui rischi. Ma una volta assunta la valutazione del rischio, è la politica a dover trovare il giusto equilibrio fra gli interessi della salute e quelli dell’economia».«Non ne abbiamo la certezza, ma la possibilità di un nuovo aumento dei casi esiste, è reale. Questo va detto, potremmo assistere ad una seconda ondata. Ma per evitare che abbia un impatto forte va tenuto sotto controllo un insieme di fattori, non un’unica variabile».«Intanto i cittadini devono avere senso civico e evitare assembramenti inutili. Un esempio? Cinque ragazzi che bevono una birra su un muretto sono un assembramento inutile, possono stare a casa. Ma un ruolo importante anche è quello dei datori di lavoro, che devono garantire il rispetto delle regole anti-contagio e la fornitura dei dispositivi di protezione. Il sistema sanitario, poi, dovrà essere pronto ad assistere un aumento di pazienti con sintomi severi. Infine, sul territorio serve un sistema di sorveglianza robusto, capace di testare e tracciare i positivi e i contatti rapidamente».«Se la ripartenza ha generato anche una ripresa dei contagi non lo vedremo prima di fine maggio, soprattutto in regioni come la Toscana dove adesso il numero di casi è basso».«Non è molto ma bisogna tenere presente che il concetto di sicurezza è dato dalla composizione di diverse variabili: l’utilizzo delle mascherine, l’igiene assidua delle mani per i dipendenti e l’invito a usare il gel igienizzante ai clienti concorrono a garantirla. Se abbiamo negozi con un buon ricambio d’aria, ad esempio, aumenta la sicurezza. O se il gruppo seduto al tavolo di un ristorante è composto da conviventi, il mantenimento della distanza non è necessario. E un metro fra persone di gruppi diversi sedute di spalle è sufficiente. Certo, serve attenzione».«Non lo sappiamo, è inutile fare filosofia. Gli altri virus, specie quelli influenzali, scompaiono perché chiudiamo le scuole, gli uffici. Ma adesso la situazione epidemiologica è ribaltata. Siamo stati chiusi d’inverno e torniamo a uscire e a riaprire in estate».«No, e anche se il virus arriva nell’acqua di mare si diluisce e la carica infettante non è sufficiente a costituire un rischio».«No, il cloro uccide il virus. Quindi se ben clorata, è sicura».«La seconda sicuramente, abbiamo imparato ad intervenire in una fase più precoce, e poi troviamo molti asintomatici grazie ai test sierologici. Trattandosi di una coda di epidemia, poi, diminuiscono quelli che avrebbero sviluppato sintomi severi. Certo, non è escluso che quando un virus comincia a circolare nella popolazione piano piano perda la sua virulenza, ma non abbiamo ancora elementi per dirlo».«Perché ad ottobre cambieranno le condizioni epidemiologiche: avremo una popolazione molto più suscettibile con la ripresa piena delle attività produttive e delle scuole».«Pensiamo lo siano un po’ meno visto che sono perlopiù asintomatici, ma sì, lo sono».