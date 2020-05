Il pranzo in spiaggia e ombrelloni a 3 metri: ecco il bagno distanziato

LIVORNO. Gli stabilimenti balneari possono riaprire anche in Toscana. Si riparte da poche cifre (ombrelloni distanziati di tre metri circa, un metro e mezzo fra i lettini), un mezzo sorriso (contenti per l’allentamento dei criteri i balneari che hanno spiagge grandi, meno gli altri) e una suggestione: Forte dei Marmi, anni Settanta.



Quella foto



La frutta, un thermos, dei piatti del servito buono con del cibo. Tutto sistemato in una portantina blu e diretto dalla casa di villeggiatura all’ombrellone. È una vecchia foto scattata al bagno “Piero” a Forte dei Marmi.Strano ma vero: l’immagine ci proietta nel futuro, nell’estate alle porte, in una vacanza diversa da quelle che l’hanno immediatamente preceduta ma molto vicina a quelle di 40 anni fa. Ad aprire l’album dei ricordi e a mostrare una foto di alcune sue giovani clienti e contemporaneamente a srotolare il suo masterplan che si rifà alla villeggiatura di un tempo è Roberto Santini titolare del celebre stabilimento balneare.





Lavori in corso



Le regole per allestire gli stabilimenti sono arrivate nelle ultime ore e la possibilità di rendere concreti i progetti, metro alla mano, c’è stata solo a cominciare da ieri con la data ufficiale della riapertura di spiagge e stabilimenti ancora incerta. Solo poche strutture sarebbero in grado di aprire già da domani, molti stanno lavorando di buona lena sperando di essere pronti per il prossimo week end o al più tardi i primi di giugno, data considerata per la maggioranza troppo tardiva e non in grado di prevedere una sorta di “prova generale” per capire in cosa migliorare senza doverlo fare, in corsa, nel periodo più caldo dal punto di vista delle presenze.



Il pranzo sotto l’ombrellone



«Organizzando i nuovi servizi per la prossima estate – racconta Santini – ho ripensato a questa vecchia foto di una nostra cliente. Un tempo si mangiava spesso sotto l’ombrellone, e se l’Asl darà i necessari permessi, riprenderemo a farlo. Le nostre tende sono spaziose e accoglienti».



Il ristorante dello stabilimento come quelli di molti altri colleghi ridurrà i coperti del 50% per rispettare il protocollo di sicurezza. Un servizio take away che, quando ci sarà la possibilità, sarà garantito in quasi tutti gli stabilimenti della Toscana. «Vedremo con il passare dei giorni – commenta Daniele Mazzotti gestore con la moglie Tania Ricci del Magico Mare di Marina di Pietrasanta – cosa preferiranno i nostri clienti se avranno timore di stare al ristorante e vorranno rimanere in spiaggia. Noi siamo pronti a garantire la massima flessibilità».



Le regole/bar e ristoranti



Nei locali degli stabilimenti sarà necessario privilegiare l’utilizzo di spazi esterni come giardini e terrazze e anche la consumazione al banco sarà possibile solo mantenendo un metro di distanza tra i clienti mentre la consumazione a buffet non sarà consentita. Sarà necessario favorire il ricambio d’aria per gli ambienti interni ed escludere in caso di impianti di condizionamento il ricircolo dell’aria. Anche i clienti, nel caso non siano seduti, dovranno indossare la mascherina.



Comodi sulla spiaggia



«Se c’è una garanzia è quella che in spiaggia staremo molto comodi», la prende con il sorriso Stefania Frandi, presidente Sib Toscana, balneari di Confcommercio e titolare di un bagno, il Venezia, a Marina di Carrara.



Un atteggiamento tra l’altro condiviso dai suoi colleghi. «Siamo abituati a far fronte alle emergenze lavorando con il mare», aggiunge Frandi. «Una tromba d’aria - dice - ci costringe a risistemare lo stabilimento dalla mattina alla sera. Ormai ci siamo tutti convinti che avremo un’economia di resistenza quest’anno: ci è sufficiente coprire le spese e assicurare il mare ai nostri clienti».

Le regole: lettini e ombrelloni

Va garantita una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo): ciò significa una distanza tra ombrelloni di poco più di 3 metri. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non saranno posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno un metro e mezzo.



Chi ha poco spazio



Se in Versilia lo spazio non manca o comunque si trova riorganizzandosi un po’, la situazione non è così semplice nelle altre località della Toscana. Nella Costa Est e a Baratti i balneari chiederanno di poter utilizzare parte della spiaggia libera per garantire la stessa accoglienza. L’operazione che vorranno mettere a punto è quella di poter sfruttare un po’ di spiaggia in più per garantire maggiore sicurezza mantenendo gli stessi servizi. Tra l’altro nella costa est, la data della riapertura non è così determinante: sono in corso i lavori per il ripascimento e dopo lo stop dovuto al Covid non saranno pronti prima del 5 giugno.



A Castiglioncello, dove lo spazio è taccagno, invece si lotta centimetro per centimetro. «Ogni anno monto 110 ombrelloni», dice Fabio Donati dei bagni Etruria. «Quest’anno saranno 55 e forse anche qualcosa meno. La pergola con i tavoli sotto cui si mangiava sarà destinata all’accoglienza, uno spazio di smistamento per le persone. Dovremo inoltre rinunciare alla pallanuoto, al volley e alle canoe, terrò solo 3 pedalò. Sarebbe impossibile per noi sanificare dopo ogni utilizzo».



Le regole: all’accoglienza



Uno steward dovrà accompagnarci all’ombrellone e illustrare le misure di prevenzione da rispettare. Chiaramente dovranno essere disponibili gel igienizzanti. Alla cassa dovranno essere installate delle barriere protettive.



Sport in spiaggia



Lo sport sarà invece il nucleo centrale dell’attività della cooperativa Bagnetti di Marina di Grosseto. «Abbiamo molto spazio – spiega Walter Maretti – e ci possiamo permettere di allestire il giardino e il gazebo con la speranza di poter fare il nostro aperitivo al tramonto. Abbiamo eliminato la pallacanestro, il beach volley ma abbiamo mantenuto il beach tennis, il wind surf, il kite e la canoa. Siamo babbo e figlio istruttori di vela è lo sport è il nostro piatto preferito quindi continueremo a occuparcene»



Le regole: lo sport



Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (racchettoni) o in acqua (nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.