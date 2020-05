L’allerta di Rossi: «Non va tutto bene». Per la Toscana una ripartenza in tre fine settimana

Il governatore: non siamo al contagio zero, scaglioniamo. Ma il Pd vota insieme alla Lega per il 18. Lite fra i dem

FIRENZE. Mentre tutti i governatori intorno sposano la linea aperturista sintonizzata sulla pancia del Paese, lui conferma quella della cautela provando a parlare alla testa. Mentre perfino chi guida le regioni focolaio, come Stefano Bonaccini in Emilia, dice di volere tutto e subito, lui parla di «scaglionamenti» e di un’epidemia ancora in agguato «da tenere sotto controllo» per evitare ritorni di fiamma. Mentre tutti si aspettano una scaletta in tre date, Enrico Rossi si affaccia al consiglio regionale riunito in videochat snocciolando tre numeri.



La curva preoccupa ancora. «Non faccio previsioni, non fornisco date ma cifre: 13, 27, 30, quelle dei nuovi casi negli ultimi tre giorni». C’è soprattutto quella delle ultime 24 ore ad aver alzato le antenne degli esperti della task force regionale. È il consiglio più difficile della sua storia politica.

Le frizioni nel Pd. Rossi parla alle 16, e nell’aula (quasi tutta virtuale) presieduta da Eugenio Giani s’è appena consumato uno scontro frontale fra parlamentino e governatore. Tutti i gruppi, dalla Sinistra a Fratelli d’Italia, Lega e Pd insieme, Forza Italia e Italia Viva, M5S, Mdp, gruppo misto votano un documento unitario che gli chiede di individuare «come data per una progressiva ripresa delle attività il 18 maggio». Sono i renzianissimi Stefano Scaramelli e Massimo Baldi a promuoverlo, ma tutti ci mettono la firma. A cominciare dai dem. Del resto è la posizione della segretaria Simona Bonafè, che chiedeva una riavvio unico il 18, e i dem post renziani poco dopo la seguono con una nota che spacca il partito: «Riaprire tutto il 18, seguiamo l’esempio di Lazio e Emilia», scrivono 10 consiglieri. È caos. Perfino l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, non certo un socialdem, nella chat del gruppo condanna la fuga in avanti.



Lontani dal contagio. «Con 30 nuovi casi non si può dire sia tutto risolto - dice Rossi - siamo ancora lontani dal contagio zero e ci attendiamo gli effetti reali sulla curva del dopo lockdown del 4 maggio a partire dall’inizio della prossima settimana. Ma lo dico subito: non sono per far ripartire tutto in un’unica data». Rossi è pronto a «mosse immediate», ad esempio riaprire i 18 mila negozi di vicinato sabato, ma sul resto serve «gradualità». Col tutto e subito «rischiamo di creare assembramenti di colpo e darebbe ai cittadini l'idea che c'è un “tana liberi tutti”. Invece il virus si diffonde meno perché siamo stati chiusi in casa. Dover ritornare indietro sarebbe pesante anche dal punto di vista economico». Non solo.

Tre mosse, prima i negozi. Se è vero che il governo darà maggiore autonomia alle regioni, «dall’altro ci affida una grave responsabilità», e non ha ancora fornito le linee guida, i protocolli. E quelli Inail sono giudicati «inaccettabili, alcuni potrebbero ritenere anti-economico riaprire». Inoltre non c’è il decreto né si sa dove è collocata la Toscana nella classifica stilata dal ministero della Salute fra le regioni più preparate alla fase 2. Certo, una scaletta ipotetica c’è. L’ha (quasi) concordata poche ore prima con Comuni (Anci) e Province (Upi). Ma solo stamani ci sarà un nuovo incontro col governo, e potrebbe scardinarla. L’idea è scandirla lungo i fine settimana che restano a maggio: i negozi potrebbero partire domani, ma solo se arrivassero decreto e tabelle sull’epidemia; fra lunedì e martedì sbloccare estetisti e parrucchieri, in settimana (forse) gli ambulanti, anche se non tutti i Comuni sono pronti; fra 23, 24 e 25 via a ristoranti, bar e centri commerciali tipo Ikea e Rinascente; il 30-31 stabilimenti balneari e sblocco alle seconde case.



Il rischio ritorno di fiamma. «Non si capisce perché la gente possa andare a passeggiare e non a lavorare», dice Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente toscano Anci. «In Toscana - dice Rossi - l’epidemia è partita da 3 persone arrivate da Milano e a Firenze da un imprenditore tornato da Codogno. Per questo penso più a come tracciare i positivi e i loro contatti in 36 ore che a quando ripartire». Per sbloccare la fase 2 del virus basta un attimo.