Tre posti a Pontedera nella sede toscana di Lidl: come candidarsi

Un preparatore merci, un operatore e un responsabile dello sviluppo immobiliare. Lidl cerca tre nuove figure da inserire nell’organico della sede regionale di Pontedera.

Il marchio della grande distribuzione organizzata ha aperto le selezioni per assumere un preparatore merce part time appartenente alle categorie protette, da destinare alle attività di preparazione dei prodotti presenti in magazzino e al controllo qualitativo e quantitativo delle merci, e un operatore di filiale part-time appartenente alle categorie protette per le varie operazioni previste all’interno del punto vendita. Lidl cerca inoltre un responsabile per lo sviluppo immobiliare da assumere a tempo indeterminato.

La figura dovrà occuparsi di tutte le attività necessarie per l’apertura di nuovi punti vendita. Richiesta laurea in indirizzo tecnico o economico-gestionale e esperienza nel ruolo. Per candidarsi è necessario compilare il form presente nel sito lavoro.lidl.it.