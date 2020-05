Tecnici per l’indotto Enel: 18 posti a Livorno e a Pisa

Sono 18 in totale i profili tecnici ricercati dalla filiale di Empoli dell’agenzia per il lavoro Orienta per conto di un’azienda cliente appaltatrice di Enel (l’ex Ente nazionale per l’energia elettrica) operante nel settore dei servizi elettrici e di illuminazione pubblica.



Nel dettaglio la ricerca è rivolta a 10 guardafili, quattro cabinisti e infine quattro giuntisti media-bassa tensione, che lavoreranno organizzati in squadre composte da due o tre persone su cantieri edili situati nelle province di Firenze, Livorno e Pisa.



L’azienda richiede ai candidati esperienza pregressa di almeno tre o quattro anni maturata – rispettivamente – nella mansione di guardafili, cabinista o giuntista, oltre a buone competenze tecniche, flessibilità e infine capacità di lavorare in squadra.L’azienda richiede inoltre ai candidati disponibilità immediata, specificando che l’inserimento avviene con contratto a tempo determinato ed è finalizzato all’assunzione diretta. Per consultare l’offerta e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito www.orientajob.com e digitare “guardafili – cabinista – giuntista” e “Firenze” nelle relative caselle dell’apposita mascherina di ricerca. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la filiale empolese al civico 44 di via Arnolfo di Cambio, al numero di telefono 0571 700660 o all’indirizzo di posta elettronica empoli@orienta.net, i cui addetti potranno rispondere in orario di apertura ogni martedì e giovedì dalle 9, 30 alle 11, 30.