«Quattro metri quadri a cliente? Così si uccide la ristorazione»

Bastano pochi numeri ad Aldo Cursano, vicepresidente vicario nazionale di Fipe Confcommercio, per stroncare il piano Inail sui pubblici esercizi. «Se dobbiamo garantire 4 metri quadrati a cliente, in un locale medio i tavoli da 40 diventano 5 o 6». La proposta dello Stato - sintetizza Cursano - «uccide la ristorazione italiana». Lo dice nel giorno in cui i ristoratori toscani scendono in piazza. Uno sciopero organizzato dal gruppo, “Ristoratori Toscana” nato col coronavirus, fuori dai confini di Confcommercio e Confesercenti. Ieri ha sfilato da piazza del Duomo a Firenze a piazza della Signoria, protestando come già i colleghi di Milano alcuni giorni fa. Poi sarà a Padova, Bari, Trieste. Del resto, dall’inizio dell’emergenza Covid su 1,2 milioni di lavoratori del comparto pubblici esercizi (dati Inail/Camera di Commercio) quasi 1, milione è stato bloccato. Per questo ieri Fipe ha avuto un incontro «interlocutorio» coi ministri della Salute, Sviluppo Economico e Lavoro «che hanno raccolto le nostre istanze. E hanno detto che ci rifletterano».



Cursano, lunedì i pubblici esercizi potrebbero riaprire. Ma come riuscirete a conciliare la sicurezza dei clienti con gli spazi a disposizione?



«Con la proposta del comitato tecnico scientifico di Inail è impossibile. Obbligarci a garantire uno spazio di 4 metri quadri a cliente significa uccidere la ristorazione ».«In Italia abbiamo locali in media di 90-100 metri quadrati, perché la nostra è una ristorazione di tipo “familiare”: questa è l’esperienza che offriamo, per la quale siamo famosi nel mondo. Con le attuali disposizioni igienico-sanitarie, i nostri locali contengono da 40 a 50 tavoli. Con quelle nuove, arriverebbero a contenerne 5 o 6. Il personale di cucina e di sala dovrebbe restare lo stesso, anche per motivi di sanificazione. Così il 90% dei locali chiuderebbe. E solo perché si vuole applicare alla piccola e media impresa il modello di gestione della crisi studiato per le fabbriche o per la grande distribuzione».«Ma noi l’alternativa ce l’abbiamo: la soluzione non è farci stare aperti con 5 tavoli e poi venirci incontro con i finanziamenti a fondo perduto. A che ci servono se i 7 milioni di coperti diventano 3 milioni?».«Organizzarci secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità: ogni cliente deve avere 1 metro quadro di spazio. Questo è possibile perché il distanziamento fra sedute, a ogni tavolo sarebbe di 30 centimetri. Così perderemmo circa il 30% dei posti, ma la situazione sarebbe sostenibile».«Non è solo una proposta: è legittima difesa. Noi affronteremo una stagione senza turismo internazionale, con una contrazione di consumi interni sia per mancanza di soldi sia per la paura del contagio che ci è rimasta addosso. Abbiamo paura dei luoghi chiusi e vediamo negli spazi aperti la possibilità di riconquistare il diritto alla socialità. Non è solo un vantaggio dei commercianti: è un diritto di tutti».«Ci sono sindaci illuminati che hanno già sposato l’iniziativa. Serve la collaborazione anche dei residenti. In alcuni casi potrebbero anche servire spazi adibiti a posteggi: chi abita in certe zone deve essere disponibile la sera a spostare l’auto in luoghi vicini, per lasciare spazio ai locali».«Non ce la faremo mai a recuperare i fatturati. Per questo serve l’elasticità dei proprietari degli immobili a rivedere i contratti, ad adeguare i canoni di locazione. Se si incassa per 50 si deve pagare un affitto per 50 e non si può ripartire a costi pieni».