I balneari contro l'Inail: «Ombrelloni a 5 metri? Allora sarà difficile riaprire»

FIRENZE. «La sicurezza dei clienti è fondamentale ma se per far sì che ci sia bisogna attenersi alle misure dell’Inail è impossibile riaprire». A dirlo è la presidente regionale Sib-Confcommercio, Stefania Frandi dopo la pubblicazione del documento dell’Inail prodotto insieme all’Istituto superiore di sanità che contiene le misure di contenimento del contagio da coronavirus che andrebbero attuate negli stabilimenti balneari e nelle spiagge. Il condizionale è d’obbligo perché la valutazione su queste linee guida andrà fatta a livello politico. Nel documento si parla ad esempio della distanza minima tra le file di ombrelloni che dovrebbe essere di 5 metri: 4,5 metri invece, la distanza minima fra gli ombrelloni della stessa fila.

Lettini e sdraio invece, dovrebbero stare a distanza di due metri. Ancora. Le cabine è vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei componenti della stessa famiglia. Niente sport, accesso vietato alle piscine e all’interno dello stabilimento balneare bisognerà indossare la mascherina fino a che non si raggiunge la propria postazione. Altro capitolo: le spiagge libere. Qui l’Inail, oltre a chiedere che ci siano campagne informative mirate sulle norme di comportamento, prevede che gli spazi, contingentati, siano mappati e tracciati con il posizionamento di nastri in modo che sia definita l’area in cui è possibile mettere l’ombrellone e il resto dell’attrezzatura. Questo per capire qual è la capienza massima della spiaggia in modo da definire turnazioni orarie e di prenotare spazi specifici anche con applicazioni digitali.





«Se il distanziamento fra gli ombrelloni fosse di cinque metri, in Toscana tanti bagni non riuscirebbero ad aprire - spiega Frandi - in media si perde il 60% degli ombrelloni. Se passassero certe misure per noi sarebbe antieconomico riaprire anche perché non possiamo certo aumentare i prezzi. Noi già abbiamo norme locali garantiste, che prevedono la distanza di tre metri fra un ombrellone e l’altro. Ci piacerebbe che passasse il messaggio che il mare fa bene e invece queste linee guida vanno in tutt’altra direzione. In più siamo preoccupati per il rinnovo delle concessioni: ci sono fino al 50% dei Comuni che non hanno allungato i titoli concessori quindi è anche difficile fare un minimo di programmazione sul futuro. Altra preoccupazione: il personale. I dipendenti sono persone di famiglia, del territorio. Persone a cui la stagione consente di mangiare in inverno, agli studenti di pagarsi gli studi. Qualche assunzione è stata fatta per effettuare la manutenzione ma a regime ci si va quando si è aperti».Anche Gianni Masoni, responsabile turismo Confesercenti Toscana, è del parere che «se le linee guida rimanessero queste sarebbero difficili da sostenere». Ma secondo lui è ancora presto per lavorare sulla distanza fra gli ombrelloni. «Il ministro ha detto che le concessioni saranno rinnovate fino al 2033 ma ancora non sappiamo se sarà così - spiega Masoni - e questo crea incertezza. Anche sulla data del 1° giugno non c’è ancora nulla di certo, io non dò nemmeno per scontato che ci facciano riaprire. Non abbiamo chiari i termini né sulle concessioni né sui parametri si sicurezza che dovranno essere attuati. Senza questa è difficile fare un ragionamento».