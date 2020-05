La Regione Toscana assume 23 dirigenti: eccco i requisiti

Ingegneri, architetti, geologi nella struttura dei lavori pubblici. I selezionati progetteranno e gestiranno gli interventi. In fondo all'articolo altre offerte di lavoro in Toscana

La Regione Toscana ha indetto un concorso pubblico rivolto ai laureati, per esami, per la copertura di 23 posti di funzionario tecnico-professionale (cioè la figura che “agisce sulla realizzazione di attività finalizzate alla progettazione e direzione dei lavori e alla gestione tecnica di opere pubbliche” ), inquadrati nella categoria D, con assunzione a tempo indeterminato.



Il titolo di studio indispensabile per accedere alla selezione è il diploma di laurea vecchio ordinamento universitario in Ingegneria, Architettura o Scienze geologiche (o equivalente), oppure la laurea specialistica o magistrale, o infine il diploma di laurea triennale propedeutico all’accesso a una delle lauree di cui sopra.



Il concorso prevede una prova scritta e una prova orale, nel caso in cui dovessero pervenire più di 350 domande la Regione organizzerà una prova preselettiva a quiz.Il programma della prova scritta verterà su tre diversi macro-àmbiti: politica urbanistica e pianificazione territoriale e paesaggistica; lavori pubblici con particolare riferimento alla realizzazione di opere idrauliche, idrogeologiche e stradali; gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.La posizione lavorativa verrà definita al momento dell’assegnazione alle strutture della Regione Toscana dopo che i candidati vincitori saranno stati sottoposti a un percorso di - assessment center - seguito da uno specifico percorso formativo della durata di circa un mese.Il contratto definitivo verrà avviato al superamento di un periodo di prova di sei mesi, non prorogabile né rinnovabile.Dei 23 posti disponibili (sette dei quali sono riservati ai volontari delle forze armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta), sette verranno coperti solo al momento dell’effettivo turn over previsto tra il 2020 e 2021, cinque dei quali sicuramente non prima del 2021.Per consultare il bando, scaricare la modulistica e inviare la propria candidatura è necessario visitare il sito www.regione.toscana.it e seguire il percorso “Amministrazione trasparente” “Bandi di concorso” “Bandi di concorso e avvisi” “Concorsi per tempo indeterminato” “Bandi aperti”. La scadenza è fissata per le ore 12 di venerdì 5 giugno.