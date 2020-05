Italian Sea Group: 20 milioni di investimenti per ampliare gli stabilimenti produttivi

The Italian Sea Group ha sottoscritto con UniCredit e Deutsche Bank un contratto di finanziamento per un importo massimo fino a 20 milioni di euro a supporto del proprio piano pluriennale di investimenti.

Il finanziamento, si legge in una nota, consentirà al gruppo della nautica di ampliare gli spazi produttivi, incrementando la capacità produttiva del cantiere di Marina di Carrara, e di ampliare le attività di refitting.

The Italian Sea Group, che opera sul mercato coi brand Admiral e Tecnomar, e ha rilevato i Nuovi Cantieri Apuania nel 2012, impiega oggi circa 300 dipendenti diretti e ha un indotto di altri 800 addetti. "In un contesto difficile come quello attuale - commenta Giovanni Costantino, presidente di The Italian Sea Group - abbiamo confermato tutti i programmi di investimento che avevamo pianificato, a conferma della nostra forza".



"Oggi sentiamo ancor di più - dichiara Andrea Burchi, regional manager Centro Nord di UniCredit - la responsabilità di continuare a garantire tutto il nostro sostegno all'economia del Paese e di rafforzare il nostro intervento a favore delle eccellenze del Made in Italy".