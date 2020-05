Ferrovie dello Stato assume in Toscana: servono manutentori e autisti per i bus Sita

Per entrambi i profili è necessario avere il diploma superiore. Si lavora a Grosseto, Prato, Firenze, Pistoia, Siena e Arezzo. Qui per candidarsi

Ferrovie dello Stato cerca giovani da far diventare manutentori in tutta la regione per Rfi (la sua società della rete infrastrutturale) e giovani da far diventare autisti di autobus nelle province di Pistoia, Prato, Firenze, Siena e Arezzo per Busitalia Sita Nord (la sua società degli autobus).

MANUTENTORI

I candidati hanno tra i 18 e i 29 anni inclusi, il diploma quinquennale in ambito tecnico con indirizzo in elettronica ed elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia, costruzione ambiente e territorio o geometra, trasporti e logistica. Hanno la patente B e un’ottima vista (non sono ammessi occhiali o lenti a contatto). Ferrovie darà priorità alle province di Grosseto, Prato, Firenze, Siena, Arezzo e Parma (compresa per la linea pontremolese). All’interno di queste province conterà la maggiore votazione del diploma e, in secondo ordine, la maggiore votazione del diploma per tutte le province che ricadono nel dipartimento toscano. I neoassunti vengono formati per diventare manutentori delle linee ferroviarie Rfi. "Ne servono almeno 60 in questa prima parte dell’anno in base a carenze di organico e pensionamenti", dice Filt Cgil. La ricerca scade il 21 maggio.

Ferrovie cerca giovani da formare e inserire in Busitalia Sita Nord e società controllate. Li cerca per le province di Pistoia, Prato, Firenze, Siena e Arezzo. Il percorso di abilitazione ha l’obiettivo di acquisire le competenze e le abilitazioni proprie dell’autista di autobus: patente di guida D, D/E e Carta di Qualificazione Conducente (CQC). I candidati hanno tra i 21 e i 29 anni, hanno la patente di guida B C o CE, hanno il diploma di scuola superiore, conoscono l’inglese di livello B1, conoscono Ms Office, sono disponibili a lavorare su turni (anche notturni e festivi). Requisiti preferenziali: residenza nelle province di Pistoia, Prato, Firenze, Siena e Arezzo; diploma a indirizzo tecnico (con competenze di meccanica ed elettronica di base); maggiore votazione conseguita nel diploma; patente C. Il contratto è di apprendistato professionalizzante, dura 3 anni e è a tempo pieno. La ricerca scade il 14 maggio.

Per candidarsi: www.fsitaliane. it, sezioni Lavora con noi, Campagne di ricerca.