Ristoranti, contro la crisi via libera ai tavoli nelle strade: dalla Versilia l'idea di una ztl "speciale"

VIAREGGIO. A Bologna, dove forse l’anima ambientalista è più spiccata e dove il progetto è già in fase avanzata di studio, li chiamano tavoli green. In Versilia, dove invece si preferisce un’immagine più romantica ed evocativa, sono già stati ribattezzati tavoli sotto le stelle. Al di là della denominazione, l’utilizzo delle strade e delle piazze come “appendice” esterna di ristoranti, trattorie, bar e locali di vario genere potrebbe presto diventare la via di uscita dei pubblici esercizi ai tempi del coronavirus. E trasformare così parte dei centri cittadini delle località turistiche della Versilia in zone a traffico limitato nelle ore della cena e del dopocena.



A puntarci sono innanzitutto le categorie economiche versiliesi, che di fronte alle drastiche restrizioni sanitarie ventilate da Roma pensano a come superare la fase dell’emergenza contenendo il più possibile gli inevitabili danni di una stagione che si preannuncia quantomai difficile. E la Versilia – che quanto a vocazione turistica e a concentrazione di ristoranti e locali ha ben pochi concorrenti – si candida a fare da apripista toscana all’esperimento.



Nel dettaglio, la proposta messa nero su bianco dalla Confesercenti Versilia e già da giorni sui tavoli dei sindaci di Viareggio, Camaiore e Massarosa (e molto presto anche su quelli di Pietrasanta e Forte dei Marmi) propone la possibilità di chiudere al traffico piazze e strade e riservare parte dello spazio liberato dalle auto all’occupazione di tavoli dove cenare o mangiare una pizza oppure anche solo sedere per un gelato o un aperitivo. «Uno strumento per rilanciare tutte quelle attività di somministrazione che avranno problemi con la gestione degli spazi interni», spiega Daniele Benvenuti, responsabile di Confesercenti Versilia.Naturalmente le nuove Ztl ricavate da Viareggio a Forte dei Marmi e dalle colline al lungomare non si trasformerebberoin ristoranti all’aperto senza limiti e senza regole. L’obiettivo dichiarato è quello di poter aumentare la capienza dei locali ridotta per effetto delle norme anti-contagio. In particolare quella – temutissima – del distanziamento fra i tavoli che inciderà pesantemente sul numero di coperti che potranno essere garantiti. «Noi chiediamo – prosegue Benvenuti – che lo spazio esterno sia al massimo pari al doppio di quello interno dedicato ai clienti, con un limite comunque pari a 50 metri quadri. E se un locale non dispone di fronte alla sua insegna dello spazio dove sistemare i tavoli, proponiamo di poter utilizzare anche spazi vicini come slarghi o piazzette purché siano distanti non più di cento metri dalla propria attività».Unica precondizione inderogabile riguarda la chiusura al traffico delle strade individuate per i “tavoli sotto le stelle”. Chiaramente il progetto sarà più facilmente applicabile in quelle aree già a vocazione pedonale o dove esistono da tempo limitazioni di traffico (ed è il caso ad esempio del centro storico di Pietrasanta, dove tantissimi ristoranti da anni usufruiscono di spazi esterni lungo le strade). Ma la vera novità della proposta – che cambierebbe anche l’aspetto serale di molti angoli della Versilia – riguarda proprio le zone a traffico limitato create “ad hoc”. Come – ed è questo uno dei primi esempi concreti avanzati – il reticolo di strade che caratterizza il centro di Viareggio. Che di giorno è molto trafficato, ma di sera si trasforma in una sorta di grande parcheggio diffuso. In questo caso la proposta di Confesercenti è quella di chiudere al traffico dalle 18 alle 24, magari con una prima fase di sperimentazione nei fine settimana. «Una fascia oraria che permetterebbe anche la sistemazione dei tavoli. E a mezzanotte in punto – promette Benvenuti - tutti dovranno aver liberato le strade in modo da poterle riaprire al traffico».Fin qui il progetto. Ora la palla passa ai sindaci. Che però sembrano guardare con favore alla proposta. «Ovviamente siamo in attesa delle disposizioni del governo in materia di ristoranti e pubblici esercizi – spiega il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto – ma non c’è dubbio che in questa fase di emergenza guardiamo con favore ad ampliamenti di suolo pubblico per ristoranti e locali che si trovano già in aree pedonali e anche all’istituzione di nuove zone a traffico limitato ad hoc. E’ chiaro però che dovremo valutare anche l’impatto sulla viabilità e il rispetto delle norme igienico sanitarie, ma in una situazione straordinaria come questa non possiamo non pensare a soluzioni straordinarie».