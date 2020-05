Amazon a Calenzano cerca 30 magazzinieri

Amazon, il colosso americano del commercio su internet, ha affidato alla filiale di Firenze “Pertini” (ex “Mosse” ) dell’agenzia per il lavoro Gi Group una nuova ricerca per 30 operatori di magazzino, tecnicamente “addetti di magazzino e smistamento prodotti”, anche senza esperienza, da inserire in organico nel sito di Calenzano per il turno di notte. L’azienda garantisce di aver incrementato la pulizia e la sanificazione di tutte le aree di lavoro, e sospeso o adeguato tutti i processi che non garantivano la distanza minima necessaria.

L’azienda richiede agli aspiranti disponibilità immediata, a svolgere il turno notturno, a lavorare nei giorni festivi e durante i fine settimana, flessibilità oraria e infine l’essere automuniti; requisito fondamentale è la capacità di caricare fino a 15 kg. L’azienda infine offre un iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.

Per consultare l’offerta e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito www.gigroup.it e digitare “operatori di magazzino” e “Calenzano”