Aamps assume addetti alla raccolta e autisti: i requisiti e come candidarsi

Aamps (Azienda ambientale di pubblico servizio), la società – in house – che eroga tutti i servizi connessi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e alla pulizia stradale per il Comune di Livorno, si affida alla filiale di Arezzo dell’agenzia per il lavoro Job Italia per la ricerca di personale da inserire a tempo determinato nell’organico in forze sul territorio labronico. Nel dettaglio la ricerca è rivolta alle figure professionali di autisti e di addetti alla raccolta e allo spazzamento.



L’azienda richiede ai candidati per le posizioni di autisti il possesso della patente di guida C con Cqc (Carta di qualificazione del conducente) in corso di validità e comprovata esperienza pregressa maturata nella mansione.



Agli aspiranti addetti alla raccolta e allo spazzamento l’azienda richiede il possesso della patente B in corso di validità, immediata disponibilità all’attività lavorativa, e infine il domicilio nei pressi del luogo di lavoro. L’azienda propone per entrambi i ruoli un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato in somministrazione.

Per consultare l’offerta per autisti e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito jobitalia.net, digitare la parola chiave “autisti” e selezionare “Livorno” rispettivamente nell’apposita casella di ricerca e dal menù a tendina, oppure inviare per posta elettronica il proprio curriculum aggiornato all’indirizzo monia. lucci@jobitalia. net.



Per quanto riguarda l’offerta per addetti alla raccolta e allo spazzamento bisogna invece andare sul portale it. indeed.com e scrivere “addetto raccolta e spazzamento” e – ovviamente – sempre “Livorno” .