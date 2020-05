Penny cerca 39 tirocinanti nei supermercati della Toscana

Penny Market cerca 39 tirocinanti addetti alle vendite. Servono nei discount in provincia di Livorno (Donoratico, Piombino – viale Unità d’Italia, Livorno città – via Cimarosa, via Mastacchi, via Provinciale Pisana, via Montefiore, via Petrarca); in provincia di Pisa (Santa Croce sull’Arno, Cascina – via Fosso Vecchio e via Paganini, Calcinaia, San Giuliano Terme, Vicopisano – via Guerrazzi, Ponsacco – Traversa Livornese, Pisa città); in provincia di Lucca (Capannori Pesciatina, Capannori – via Martiri Lunatesi, Altopascio, Viareggio – via Aurelia, Lucca città); in provincia di Grosseto (Follonica – via del Cassarello e via Amendola, Grosseto città – Strada Aurelia Nord 169 e via Roccastrada); in provincia di Massa Carrara (Aulla, Massa città – via Pellegrini); in provincia di Firenze (Castelfiorentino, Empoli, Vinci); in provincia di Siena (Monteriggioni, Siena città – via Massetana Romana, via Toselli); in provincia di Arezzo (San Giovanni Valdarno, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana – via Repubblica e e via del Duca, Bibbiena, Arezzo – via Guelfa e via Castellucci).

Sono tirocini di sei mesi. È l’inizio di un percorso professionale dentro Penny Market che potrebbe sfociare in un contratto. La mansione consiste nel tenere in ordine gli scaffali con l’affiancamento di personale esperto. I tirocinanti inoltre impareranno a relazionarvi con i clienti. Per candidarsi: www.pennymarket.it, sezioni “Lavora con noi”e “Rete di vendita”. Scegliete come area geografica la Toscana. Inserite le credenziali di accesso: mail e password.