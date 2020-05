19 assunzioni in un’azienda edile di Monsummano: qui per candidarsi

Il coronavirus non ferma il settore dell’edilizia specializzata e ne è la prova Ingallina srl, azienda che si occupa di scavi e movimento terra e che (seppur in questo momento di emergenza nazionale) amplia il proprio organico e fa nuove assunzioni (molte delle quali a termine ma con possibilità di trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato).



La società, infatti, è alla ricerca di 19 persone da impiegare sui suoi cantieri di Monsummano. Ma vediamo ora, nel dettaglio, le figure di cui è alla ricerca: 5 gruisti o escavatoristi, 5 idraulici, 4 responsabili tecnici di cantiere e, infine, 5 idraulici industriali.



Per quanto riguarda la figura di gruista o escavatorista, Ingallina srl cerca persone che si occupino della conduzione di escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne. Per candidarsi è necessario essere in possesso del patentino per movimento terra e la patente B.Sul fronte idraulici, invece – che saranno impiegati per la realizzazione di reti e allacciamenti idrici, fognari e gasdotti – l’azienda richiede la licenza di scuola media, esperienza nel settore, buona conoscenza dell’italiano e disponibilità a lavorare nei vari cantieri, non solo a Monsummano ma anche a Ravenna e Rimini (l’azienda offre contratto a termine con possibilità di assunzione a tempo indeterminato).E veniamo ora ai responsabili tecnici di cantiere che si occuperanno del cantiere, dei fornitori e del personale, seguendone anche la gestione pratica (contabilità, controllo rifiuti e gestione dell’attività). Ai candidati è richiesto di essere in possesso di un diploma di geometra o di una laurea in ingegneria edile. Anche in questo caso è richiesta la disponibilità alle trasferte in altri cantieri: per ricoprire la posizione è richiesta esperienza nella realizzazione di reti e allacciamenti idrici, fognari e gasdotti maturata nel settore degli appalti pubblici.Infine, riguardo agli idraulici industriali – che avranno il compito di realizzare reti e allacciamenti idrici, fognari e gasdotti – Ingallina srl offre un contratto a tempo determinato: l’orario di lavoro è full time, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 16. Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti richiesti dall’azienda può inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail segreteria@ingallinasrl.it.