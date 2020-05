Cosi sconfiggeremo il virus. Terapie, vaccino, test: a che punto siamo. La parola agli esperti

A che punto siamo nella lotta al coronavirus? A un buon punto, ma non alla soluzione. Due mesi dopo il primo lockdown (era l’11 marzo) il Tirreno ha messo attorno a un tavolo gli esperti e fatto un punto sui tre fronti dell’epidemia: le terapie, i test, il vaccino. Quest’ultimo, stando all’Irbm di Pomezia che collabora con l’università di Oxford, «potrebbe arrivare già dopo settembre». Il progetto anglo-italiano è il più avanzato e uno dei 90 avviati nel mondo. Speranze anche dalla terapia del plasma e dal farmaco Remdesivir.

LE TERAPIE

Anti-virali rischiosi, eparina flop. La speranza punta sul plasma

Diversi i medicinali utilizzati finora con risultati alterni, ma la vera cura non c’è

Su alcuni all’inizio abbiamo puntato tutto e ci hanno deluso. Non funzionano come speravamo. Altri li abbiamo scoperti via via che il coronavirus mieteva vittime, accorgendoci che i polmoni erano solo uno dei bersagli e avremmo dovuto intercettare i segnali nascosti della sua presenza. Altri sembrano offrire risultati controversi. Ma una cosa è certa sulle terapie con cui stiamo fronteggiando Covid-19: «Nessuno dei farmaci utilizzati finora è una cura in grado di sconfiggere il virus – dice Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive a Cisanello – Non esistono evidenze scientifiche». Stiamo però capendo meglio come calibrarli sui pazienti, quali utilizzare e quando.



Gli anti-virali

I farmaci anti-virali sono i primi a cui gli esperti sono ricorsi all’esplosione dell’emergenza. Uno, anzi due, sono la clorochina e la idrossiclorochina. «Anti-malarici – spiega Menichetti – I dati sono pochi, e per ora non molto incoraggianti. E le agenzie del farmaco hanno lanciato un allarme su una loro potenziale tossicità, in particolare se usati in associazione con la azitromicina antibiotica su malati con problemi cardiaci». L’Epa ha avvertito: se assunte in dosi elevate possono generare aritmie, fino a provocare anche la morte improvvisa. «Servono studi più approfonditi – precisa Alessandro Bartoloni, primario di Malattie infettive a Careggi – Ma, esclusi i pazienti a rischio, dal punto di vista clinico non sembrano dare particolari effetti collaterali e, confrontandosi fra colleghi, emerge anche una buona capacità di bloccare la replicazione del virus, aiutano a portare verso il tampone negativo». Dopo mesi si è capito che gli anti-virali vanno utilizzati «prima che si manifesti la crisi respiratoria, per questo le linee guida ora ne autorizzano l’assunzione a domicilio». Con la stessa funzione si è usata la coppia impiegata contro l’Hiv, Lopinavir + Ritonavir. «Ma hanno dato risultati deludenti», dice Menichetti. Studi contrastanti invece punteggiano la storia del Remdesivir. Qualche giorno fa sembrava essere stato ridimensionato. La bozza di un trial cinese pubblicata per errore sul sito dell’Oms evidenziava benefici limitati. Ma si trattava di una ricerca con scarso reclutamento di pazienti, e pure l’Oms ha ammesso dovesse essere ancora sottoposto a valutazione. Poi è arrivato un report dell’Istituto nazionale di salute Usa e ha ribaltato la prospettiva: il Remdesivir accelera l’eliminazione del virus e la guarigione (11 giorni contro 15) e ridurrebbe pure la mortalità (dall’11,6% all’8%). Tanto che Anthony Fauci, l’immunologo consulente di Trump, lo ha sottolineato. «Il problema è che è quasi introvabile – dice Bartoloni – ma adesso l’azienda fornitrice, ha annunciato di averlo rimesso in produzione».

Eparina e anti-infimmatori

Sembra un fuoco fatuo la storia della battaglia dell’eparina al coronavirus. Non avrebbe grosso impatto sui trombi ai vasi polmonari, uno dei principali danni causati dal coronavirus. Dopo 7-10 giorni dai sintomi, si è capito invece che funzionano bene Tocilizumab e Baricitinib. Il primo è un farmaco usato contro l’artrite reumatoide. «Servono a spegnere la tempesta citochinica scatenata a seguito della reazione immunitaria, una grande infiammazione che provoca la polmonite interstiziale – dice Bartoloni – Questi farmaci inibiscono la molecola che ne è responsabile. Per questo a Careggi facciamo analisi del sangue già al pronto soccorso per rilevare questo marcatore e procedere a un uso precoce di questi farmaci».

La plasma terapia

È ormai diventata il totem degli antivaccinisti e complottisti, che la ritengono un’alternativa al vaccino. «Una boiata pazzesca, chi lo dice non ha capito neppure l’abc della medicina. Il plasma punta a curare il malato, il vaccino dovrebbe indurre un’immunità preventiva per a non farti ammalare», si scalda Menichetti, a cui l’Istituto superiore di Sanità e Aifa hanno appena affidato il ruolo di capofila italiano della sperimentazione sul plasma. «Questa terapia si basa sull’infusione di plasma con gli anticorpi di un guarito in un malato. Lo scopo è quello di fornire una difesa immunitaria che acceleri la negativizzazione del virus». In tv Ilaria Capua ha parlato di possibili choc anafilattici. «Non è esatto – dice Menichetti – Si parla di reazioni trasfusionali o determinate da basso livello anticorpale. Ma nel complesso è ben tollerata, ma per capire se è efficace serve uno studio ben randomizzato e controllato. E purtroppo scontiamo la mancanza di donatori». C’è chi accusa le istituzioni di non favorire il plasma in combutta con le multinazionali del vaccino. «Corbellerie. Se i risultati confermassero che il plasma è efficace, le aziende farmaceutiche potrebbero fare affari producendo gammaimmunoglobuline sintetiche e industriali. E se questo servirà a guarire la gente, ben vengano».

Riabilitare i guariti

Poco conosciute sono le terapie per chi è guarito. «Eppure ci sono – dice Niccolò Marchionni, direttore del dipartimento cardio toracico a Careggi – Chi è stato in terapia intensiva e intubato deve fare riabilitazione per riattivare i muscoli respiratori. E proprio da Careggi abbiamo avviato uno dei primi studi di follow-up per capire i riflessi della malattia sui guariti. Un team di infermieri-ricercatori telefona ai guariti tornati a casa sottoponendo loro un questionario che indaghi sul loro stato di salute, chiedendo se si sentano bene, non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico. Se, ad esempio, avvertano un senso di sconforto. In caso ci siano problemi vengono anticipate le visite di controllo». —

IL VACCINO

«Il vaccino già dopo settembre». Corsa tra 90 progetti nel mondo

L’ottimismo della Irbm di Pomezia alleata ad Oxford: test su 500 volontari

«Non c’è nulla come svegliarsi con un articolo sulla propria morte. Ma io sto benissimo, non condividetelo, non dategli attenzione, piuttosto condividete un gattino». Ci ha scherzato su Elisa Granato, ricercatrice italiana all’università di Oxford di fronte a una fake news circolata online il 25 aprile. Anche lei è fra i volontari a caccia del vaccino, si è inoculata il prototipo ultimato dall’Irbm, l’azienda di Pomezia che insieme all’Istituto Jenner del prestigioso ateneo inglese conduce uno dei 6 soli studi al mondo ad aver già ricevuto l’ok alla sperimentazione sull’uomo. Sì, una battuta che racconta molto di quanto sul vaccino aleggino attesa, teorie complottiste, perfino sabotaggi social. Di certo, dall’inizio dell’emergenza nel mondo è partita una corsa di centri di ricerca e multinazionali nella speranza di arrivare a un vaccino efficace che cancelli la minaccia del coronavirus e le sue conseguenze. Uno dei primi studi ad arrivare al traguardo potrebbe essere proprio quello italo-britannico. «Rispetto alla fase iniziale, partita a gennaio, il nostro programma ha avuto un’accelerazione enorme – racconta Matteo Liguori, amministratore di Irbm, società del gruppo Advent con base a Pomezia – forse già a settembre saremo pronti».



Gli studi nel mondo

Ma andiamo con ordine. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono circa una novantina i trial scientifici aperti sul pianeta e oltre 100 i Paesi coinvolti. La United against Covid-19, la maratona per la raccolta fondi lanciata dalla Commissione europea e dal G20, è riuscita già a mettere insieme 7,4 miliardi di donazioni. Fra i big anche Bill Gates (100 milioni) e Madonna. E molti paesi hanno stanziato fondi per sostenere gli studi. Ma quanti sono quelli davvero promettenti?



I test già partiti

I test sull’uomo sono in corso in Cina, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, Germania. In Cina la sperimentazione è guidata dall'azienda CanSino Biological e dall'Istituto di Biotecnologia di Pechino, basata su materiale genetico del Sars-CoV-2 trasportato da un virus reso inoffensivo: poi ci sono la Sinovac e gli Istituti di Pechino e di Wuhan per prodotti biologici che utilizzano il nuovo coronavirus attenuato. Negli Stati Uniti le americane Inovio e la Moderna, quest'ultima in collaborazione con l'Istituto nazionale per le malattie infettive (Niaid), utilizzano il materiale genetico del virus, partito su 40 volontari. Il centro guidato dall'immunologo Anthony Fauci, consulente di Trump, è in sperimentazione su 45 adulti di 18-55 anni. Lo studio punta sulla proteina spike del Sars-CoV-2, e Fauci ha pronosticato la conclusione a gennaio 2021. Fra Germania e Stati Uniti hanno ricevuto il via libera dalle autorità di regolazione pure la tedesca BioNTech e l’americana Pfizer. Inghilterra e Italia sono unite grazie all'Istituto Jenner dell'università di Oxford e la Irbm di Pomezia, a cui da poco si è unito il colosso AstraZeneca, un accordo necessario a reggere il rischio di impresa, «visto che contiamo di arrivare a 200 milioni di dosi e averle in gran parte pronte già dal momento in cui ci verrà dato il via, speriamo fra settembre e dicembre», dice Matteo Liguori, amministratore della Irbm. Sono già 510 gli under 55 che si sono sottoposti alla somministrazione volontaria del vaccino e di un altro prototipo, e entro fine maggio arriveranno a mille, fino a coinvolgere un campione di 5.000 persone di età diverse. E potrebbe essere proprio questa avventura a bruciare tutti sul tempo.



Pomezia-Oxford, super veloci

Per ultimare un vaccino servono di solito almeno 4-5 anni, si comincia a studiarli 2 anni dopo le prime ricerche sulla risposta immunitaria. «Ma la pandemia ha reso necessaria una accelerazione. Ci è stata consentita dagli ottimi risultati sugli scimpanzé e dall’utilizzo di una piattaforma già testata con Ebola e Mers», dice Liguori. La piattaforma è il vettore che il team ha scelto per trasportare la proteina spike del virus nell’organismo e indurlo così a una risposta immunitaria: «Utilizziamo l'adenovirus, un virus non nocivo che abbiamo sviluppato negli anni, ben conosciuto dagli enti di controllo. E una proteina spike sintetica che riproduce la struttura genomica del Sars-Cov-2. I risultati sono già molto buoni, fra i volontari non si registrano reazioni avverse».



L’immunità paradosso

La scelta del tipo di strada scientifica potrebbe influire. «Conosciamo ancora poco sull’immunità, ma la risposta specifica – dice Alessandro Bartoloni, primario di Malattie infettive a Careggi – sembra avere un comportamento paradossale. L’organismo sembra sviluppare pochi anticorpi neutralizzanti del virus, per questo può volerci molto per avere un tampone negativo, mentre sono tanti quelli non neutralizzanti. Che però invece di combatterlo, sembrano agevolarlo. Consentono alla proteina spike di legarsi bene alle cellule da infettare».

«È vero – conferma Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive a Pisa – Questo è un aspetto di cui tenere conto nella preparazione di un vaccino efficace. Serve tempo, credo che prima di gennaio non ne avremo uno». —

I TEST

Occhio ai tamponi: fanno cilecca: la nuova frontiera è la saliva

Gli esperti: dopo pochi giorni il virus si sposta nei polmoni e l’esame può fallire



Tamponi, sierologici, da poco pure il cotton fioc capace di emettere in cinque minuti il verdetto sulla malattia attraverso la raccolta di un campione di saliva: positivo o negativo. Il virus acceso o spento nel nostro organismo. È il punto zero della malattia da coronavirus, eppure non tutti i test sono uguali e neppure congegnati con lo stesso scopo.



I tamponi e il rischio cilecca

Per quanto l’emergenza coronavirus sia in corso nel mondo da nemmeno cinque mesi, il tampone è già in qualche modo uno strumento della “tradizione”. Eppure per gli esperti resta l’unico in grado di formulare una vera diagnosi. Fino a poco fa l’unico in grado di rintracciare la presenza del virus nell’organismo. Come si svolge? Esistono vari tipi di esecuzione del tampone, ma quelli adottati in Italia sono quello oro o rinofaringeo. Il campionamento avviene utilizzando un bastoncino di cotton fioc passando dal naso o dalla bocca fino ad arrivare a raccogliere materiale dalla gola. Poi, trasferito in laboratorio, viene processato con una tecnica molecolare chiamata Pcr real time. La funzione è quella di rintracciare l’Rna del virus, e solitamente è molto affidabile, sia per specificità che per sensibilità. La necessità di mettere a punto una metodica in tempi stretti però ha ridotto un po’ le caratteristiche standard del tampone. Così, «il fenomeno dei falsi negativi nei tamponi è diventato abbastanza frequente», hanno dichiarato al Tirreno alcuni giorni fa molti studiosi, dall’epidemiologo Pierluigi Lopalco all’infettivologo Francesco Menichetti. «Spesso – dice Alessandro Bartoloni , primario di Malattie infettive a Careggi – siamo costretti a ripeterlo anche tre o quattro volte con pazienti con sintomi conclamati». Motivo? Dopo la prima fase della malattia il virus si sposta dalla gola alle vie respiratorie inferiori. Così per rintracciarlo è necessario un Bal, cioè un lavaggio bronchiale, «procedura invasiva impensabile su un asintomatico o un pauci sintomatico che di solito si fa a chi è ricoverato in intensiva». Ad accendere una delle prime luci rosse è stato uno studio pubblicato sul Journal of America Medicine Association l’11 marzo dall’Istituto per il controllo delle malattie virali della Cina. È stato condotto su 1.070 campioni raccolti da 205 pazienti Covid di tre ospedali fra Hubei e Shandong, le province più colpite. Nel 37% dei casi, pur essendo positivi, i pazienti sottoposti al classico tampone nasale sono risultati negativi. Passando dalla gola, i falsi negativi sono saliti al 68%. Con la saliva il test ha sbagliato nel 28% delle volte. Col Bal solo nel 7% dei casi.



Sierologici: rebus immunità

Il test sierologico ha inaugurato la seconda era Covid e all’inizio sul kit rapido del sangue, che si può svolgere con un prelievo del sangue o la tecnica pungidito, si sono concentrate le attese di chi sperava in un esame in grado di assegnare un patentino di immunità. Poi, dall’Oms all’istituto superiore di sanità, tutti hanno precisato: non può darla con certezza. Come funziona? Ce ne sono due tipi. Uno rapido, l’altro da processare su una macchina. Il primo, una volta prelevato il campione di sangue e strisciato su uno stick simile al test di gravidanza, dà la risposta in 10 minuti. A differenza del tampone, non rileva il virus ma gli anticorpi prodotti dall’organismo. Quasi tutti rintracciano le IgM, le immunoglobuline che compaiono subito dopo l’infezione scomparendo dopo un po’, e le IgG, le immunoglobuline G, più tardive e che dovrebbero costituire la memoria immunitaria. «Ma non sappiamo ancora se è permanete o temporanea. A bbiamo dati di appena cinque mesi», dice Menichetti. Quasi tutti i test hanno raggiunto una specificità e una sensibilità fra il 95 e il 98%. Ma le incognite sono molte. Essere positivo alle IgG non significa necessariamente non essere più infettati. Bisogna essere sicuri che il virus sia stato neutralizzato e per saperlo serve il tampone. Esistono i falsi positivi, e una positività IgM potrebbe essere causata da una cross-reattività: gli anticorpi sviluppati per un altro coronavirus, come quelli che provocano un banale raffreddore, possono reagire alla proteina sintetica usata come “bersaglio” falsando il risultato. Un falso negativo può invece essere dato da un test eseguito durante la «finestra sierologica» dei sette giorni precedenti la formazione di anticorpi. Per questo la Toscana, che ha avviato uno screening di massa, ha deciso di usare il test sierologico soprattutto per dare la caccia agli asintomatici, da confermare poi con il tampone.



Il test della saliva

Ma da pochi giorni l’università dell’Insubria e la Asst dei Sette Laghi hanno sviluppato un prototipo di kit per l’analisi della saliva in grado di individuare in 6 minuti chi è infetto e chi no con un cotton fioc. Testato su 127 pazienti, ora va avviato su ampia scala. «Per individuare il coronavirus nella saliva delle persone abbiamo pensato di utilizzare la tecnologia che sta alla base del test di gravidanza – hanno dichiarato gli studiosi – «In altre parole andiamo a cercare il virus con l’anticorpo specifico per la proteina spike espressa in abbondanza, ogni particella virale ne ha 200 unità, sulla superficie del patogeno». Ma resta un test poi da confermare con tampone. —