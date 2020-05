Nel mar Tirreno la più grande discarica di microplastiche. Da dove arrivano? Anche dall'Arno

La densità è di 1,9 milioni di frammenti per metro quadro. Si trova in profondità fra Lazio, Toscana, Sardegna e Corsica. Tra le cause cosa mettiamo nelle nostre lavatrici di casa

La “zuppa di plastica” del mar Tirreno è composta da 1,9 milioni di microscopici frammenti per metro quadrato depositati nelle acque più profonde. Arriva soprattutto dalle nostre lavatrici quando laviamo le felpe di pile o le tute da ginnastica in acrilico. Non la vediamo a occhio nudo mentre nuotiamo o durante una gita in barca: è come un tappeto “appoggiato” negli abissi del mare, una zona tutt’altro che sterile e anzi, come spiega Umberto Mazzantini, responsabile di Legambiente per l’arcipelago toscano, «proprio lì dove nasce la vita».

GLI STUDI





Un dato drammatico che emerge da due studi pubblicati sulla rivista Science e che portano la firma di alcune delle più autorevoli università al mondo: il primo dell’università di Washington, il secondo - che mette al centro il mare di casa nostra - condotto dalle università di Manchester, Durham e Brema insieme al centro oceanografico britannico (Noc) e all’istituto francese di ricerca per lo sfruttamento del mare (Ifremer).

IL TRISTE PRIMATO

L’analisi è impietosa e quello dei fondali del mar Tirreno è un triste primato: è infatti fra la Toscana, il Lazio, la Sardegna e la Corsica - area già presa in esame quale “hotspot” della ricerca in superficie - che è presente la più alta concentrazione di microplastiche mai misurata prima. «Gli studi sono una conferma - spiega Mazzantini - che la “zuppa di plastica” fra Corsica, Sardegna, Lazio e Toscana ha una densità importante. Noi ci concentriamo sulla plastica che vediamo sulla spiaggia o nella superficie dell’acqua e invece il 90% è depositato nel fondo».

Dallo studio emerge anche che le plastiche non si depositano in maniera uniforme ma “prediligono” aree specifiche a causa del correnti marine profonde che le trasportano insieme a ossigeno e nutrienti. Questo ovviamente aumenta il rischio che gli organismi marini possano ingerirli. «Il mar Tirreno è molto dinamico - spiega Mazzantini - le microplastiche si accumulano di più nei fondali perché c’è la risalita di acque fredde e il fatto che il Tirreno produca molta biomassa, caratteristica che attrae i cetacei, in questo caso da vantaggio diventa un rischio vista la quantità di plastica presente. Il mar Mediterraneo - continua - essendo un mare piccolo è anche molto inquinato. Però ad esempio non abbiamo l’inquinamento da petrolio che c’è in altri mari».

DA DOVE ARRIVANO LE MICROPLASTICHE?

Ma da dove arrivano le microplastiche che poi si depositano anche a migliaia di metri di profondità? Mazzantini spiega che il “veicolo” principale sono i fiumi. «Nel caso della Toscana - aggiunge - è l’Arno (pisano, fiorentino e aretino) il vettore principale di microplastiche perché è il fiume più grande. Nel Lazio è possibile che sia il Tevere ad esempio. Le microplastiche analizzate, come riporta lo studio, comprendono prevalentemente fibre di tessuti e abbigliamento sintetico che si disperdono tutte le volte che facciamo la lavatrice. La stima è che a ogni lavaggio si “stacchino” dagli indumenti circa 500mila microparticelle».

In merito a questo aspetto, lo studio spiega anche che le microparticelle tessili «non vengono efficacemente filtrate negli impianti domestici di trattamento delle acque reflue riuscendo a penetrare facilmente nei fiumi e negli oceani. Nell'oceano si stabiliscono lentamente o possono essere trasportati rapidamente da episodi di torbidità - potenti valanghe sottomarine - che viaggiano lungo i canyon sottomarini fino al fondo del mare profondo. Una volta nel mare profondo, le microplastiche vengono prontamente raccolte e trasportate da correnti a fondo continuo (“correnti di fondo”) che possono concentrare preferibilmente fibre e frammenti all'interno di grandi derive di sedimenti».

Secondo Mazzantini però anche i frammenti di plastica monouso ci sono ma, a differenza delle fibre tessili, «sono più difficili da individuare durante le analisi». Ecco perché, il suo consiglio, data l’impossibilità al momento di poter rimuovere le microplastiche depositate in profondità è quello di «ridurre il più possibile l’utilizzo di plastica monouso».



«I dati di questo studio sono drammatici - conferma - ma attendibili. La plastica monouso non ce la possiamo più permettere e anche le bioplastiche sono un palliativo. Questa è una peste che infesta tutti i mari, non solo il Mediterraneo. Mi domando quale sia il livello di microplastiche presenti davanti alle grandi metropoli come Hong Kong oppure cosa trasportino fiumi più grandi dell’Arno...».