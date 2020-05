Coronavirus, i commercianti toscani in trincea: «Il 4 maggio rialzeremo le saracinesche»

FIRENZE. Negozi, bar e ristoranti in Toscana riapriranno simbolicamente i battenti lunedì 4 maggio dalle 10.30 alle 13, senza far entrare i clienti: è la forma di protesta scelta da Confcommercio Toscana contro il calendario delle aperture fissato dal Governo.



Gli esercenti posteranno social la foto del proprio negozio aperto utilizzando l'hashtag #riapriamoilcommercio. In alcuni punti strategici delle città saranno inoltre allestite tavole imbandite dove personaggi di spicco della categoria saranno a disposizione, nel rispetto delle regole di sicurezza in vigore, per spiegare le ragioni della mobilitazione. A Pisa così, tavole imbandite sotto la Torre. «Chiediamo che sia anticipata al 4 maggio, anzichè al 18, la ripartenza dei negozi al dettaglio», afferma Franco Marinoni, il direttore regionale dell'associazione ultimamente molto vicina alla Lega. «Per i ristoranti e i pubblici esercizi - aggiunge - invece più importante del quando aprire è il come: se si deve riaprire con i costi di prima e i ricavi dimezzati inutile e dannoso farlo».

Confcommercio Toscana chiede contributi a fondo perduto, una moratoria fiscale, sostegno per pagare affitti e bollette, e autorizzazione a occupare gratuitamente spazi pubblici per bar e ristoranti. «Se non verranno accolte le nostre richieste di anticipare le date di apertura di negozi e pubblici esercizi indicate dal governo, «Non c'è un minuto da perdere - dice Federico Pieragnoli, direttore provinciale di Confcommercio Pisa - la nostra richiesta è fondamentale per la sopravvivenza delle imprese, mai come in questo momento c'è bisogno che il commercio alzi la voce. C'è in gioco l'esistenza stessa di un mondo fatto di negozi».

