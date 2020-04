Le cinque ricette di Sirio Maccioni che hanno lasciato il segno

Sirio Maccioni

Sirio Maccioni è l’uomo che ha incarnato il sogno americano. Passando per la tavola - in cui si è inserito sciacquando i panni in Francia - la sua cucina, negli anni '70 in Usa, godeva della stima massima; non altrettanto avveniva per quella italiana. Poi la virata verso il tricolore, strada facendo. Tanto che alla fine i piatti più apprezzati erano proprio quelli in cui si respirava tutto il sapore e il profumo del paese da cui era partito giovanissimo.

Sirio Maccioni, il " ristoratore del sogno americano ", è scomparso lo scorso 20 aprile. Nato a Montecatini Terme nel 1932, da cui parte giovanissimo alla volta di un sogno: quello di fare successo in Francia. Che in realtà sarà il trampolino di lancio per gli States dove arriva negli anni '50 e dove, nel 1974, apre quello che nel giro di pochi anni diventerà il suo capolavoro: Le Cirque. Seguiranno due spostamenti, l’inaugurazione di un’osteria (L’Osteria del Circo dove chiama a lavorare un giovane cuoco montecatinese) e il nome prestato ad altri progetti imprenditoriali in giro per il mondo. Ma quello che resta di lui è la grande maestria nel muoversi fra i suoi clienti, tutti unici: che fosse un regnante o un cittadino qualunque, una star di Hollywood o un produttore di prosciutto italiano, un presidente degli Stati Uniti o un collega, un magnate o un giornalista. Il Sirio Maccioni partito dalla Valdinievole con una valigia di cartone era uno che applicava la livella: tutti uguali. Senza però risparmiarsi, perché ci si afferma grazie alla dedizione al lavoro. E soprattutto tutti dovevano imparare ad apprezzare la sua terra, l’Italia. Ecco perché, come poteva, dava spazio a tradizioni e ingredienti che spesso si faceva arrivare da Oltreoceano. Di Sirio Maccioni vi proponiamo le cinque ricette che hanno lasciato un segno e che per questo finiranno sui libri di storia. Anche se in realtà sono già finite in “Sirio: The story of my life and Le Cirque”, la sua personale “bibbia” scritta insieme a Peter Elliot. Fra le varie ricette inserite nel volume abbiamo scelto quelle facilmente replicabili nelle nostre cucine, come piaceva a lui, quando invitava amici e personaggi a sedere attorno al tavolo della casa di Montecatini in estate. In maniche di camicia.

Spaghetti primavera

Spaghetti primavera (La foto è estratta dal libro “Sirio: The story of my life and Le Cirque”)

Questo piatto è un vero e proprio must che risale addirittura alla seconda metà degli anni Settanta, poco dopo l’apertura di Le Cirque, avvenuta nel 1974. Era servito solo su richiesta perché Sirio stesso preferiva prepararlo alla lampada di fronte al cliente, in una gestualità di grande fascino che ci riporta con il pensiero ai grandi maitre della vecchia scuola. Ecco perché era tenuto fuori menù. Mentre sul "taglio" della pasta Sirio non transigeva: spaghetti, fatti giungere dall’Italia. Da Gragnano o ancor meglio dalla Toscana, da una nota azienda familiare in provincia di Pisa che sugli scaffali si distingue per l’inconfondibile involucro di carta gialla. Gli ingredienti principe di questo piatto sono gli ortaggi freschi: fagiolini, piselli, zucchine, asparagi, broccoli, funghi, accompagnati da pinoli tostati. Le variazioni sono poi diverse, possono essere aggiunte taccole, carciofini affettati, fave, funghi e quant’altro. Henry Kissinger e Gianni Agnelli ne erano due grandi cultori. Nonostante alla base vi siano le verdure, la presenza di panna e burro non ne fanno un piatto propriamente dietetico.

Ingredienti e preparazione

100 gr pinoli (da tostare)

16 pomodori Pachino

200 gr fagiolini

200 gr piselli

2 zucchine

6 asparagi

200 gr cime di broccoli

250 gr funghi champignon

panna da cucina

brodo

150 gr Parmigiano

6 cucchiai di burro

3 spicchi d’aglio

olio extravergine d’oliva

prezzemolo, basilico

sale, pepe

320 gr spaghetti

Mettere a cuocere gli spaghetti (al dente, 5 minuti) nel frattempo preparare il condimento. In una padella tostare i pinoli. In un’altra padella rosolare appena in un po’ d’olio due spicchi d’aglio quindi aggiungere i funghi tagliati a fettine e fare appassire, dopodiché il resto degli ortaggi precedentemente sbianchiti. Saltare velocemente (2-3 minuti) i pomodorini tagliati a metà in un tegame con un paio di cucchiai di olio, uno spicchio d’aglio, il basilico e il prezzemolo tritati, salare e pepare. Sciogliere il burro in un’altra padella e aggiungervi la panna. Nel frattempo sfumare gli ortaggi con un ramaiolo di brodo, salare. Scolare gli spaghetti e unirli alla crema di burro e panna, allungando con un po’ di liquido di cottura o un paio di ramaioli di brodo e il Parmigiano, mantecando con energia. Quindi, a cottura quasi ultimata, aggiungere le verdure e terminare unendo i pomodori.

Fettuccine al tartufo

Fettuccine al tartufo (Foto estratta dal libro “Sirio: The story of my life and Le Cirque”)

Sirio che amava profondamente la sua Toscana, introdusse il tartufo bianco a New York sorretto dalla conoscenza che gli derivava dalla tradizione sanminiatese. Ai tempi d’oro si dice che Le Cirque consumasse poco meno di una sessantina di chili di tartufi bianchi l’anno, giunti Oltreoceano dall’Italia. E lui prediligeva proprio quelli bianchi, ovviamente tricolore, come buona parte degli altri ingredienti. Come la mozzarella, il lardo di Colonnata che inizialmente negli States non erano granché apprezzati. Ecco il perché del nome del locale e una iniziale carta dei vini molto sbilanciata sulla Francia, che poi cambiò incrementando le etichette italiane. Ed è grazie a Mr. Maccioni che molti prodotti artigianali del nostro Paese hanno trovato gloria nella Grande Mela, incluso il white truffle. O come lo appellò un giornalista del New York Times, reduce da una cena a Le Cirque: “patata che puzzava”. Sì, ma che piacque talmente tanto da renderlo una leccornia. Fu così che anche questo piatto, come lo spaghetto Primavera, pur essendo fuori menù diventò ben presto la richiesta numero uno dei frequentatori più assidui. E spesso è proprio nella semplicità che si può gustare la vera essenza. Mentre ad aggiungere un tocco in più all’insieme era la ricetta della pasta all’uovo di Egidiana. Robert De Niro era un vero appassionato della sua pasta fatta a mano, per Sirio la migliore cuoca al mondo.

Ingredienti (per 4 persone) e preparazione

250 ml di panna da cucina

8-10 cucchiai di Parmigiano grattugiato

6 cucchiai di burro al tartufo

Tartufo bianco

Sale

Fettuccine

Portare a cottura le fettuccine. Nel frattempo scaldare la panna e 6 cucchiai di Parmigiano in una pentola ampia. Scolarci la pasta ed il burro, salare e mantecare con poderosi movimenti del polso, se non riuscite aiutatevi con un mestolo di legno. Impiattare e servire. Di fronte al commensale grattugiare il tartufo con l’apposita mandolina dopodiché spolverare con il Parmigiano.

Sogliola alle mandorle

Sogliola alle mandorle (La foto è estratta dal libro "Sirio: The story of my life and Le Cirque")

A New York la sogliola è una vera e propria leccornia. Donald Trump che è fra i personaggi affezionati a Le Cirque, è un suo grande cultore e andava ghiotto soprattutto per la versione alla mugnaia: semplicissima, infarinata e cotta nel burro. La mandorla aggiunge croccantezza e un po’ di sapore ad un figlio del mare decisamente delicato. Di solito Sirio proponeva questa versione in abbinamento a patate novelle al vapore e fagiolini verdi saltati in un trito di cipolline ed aglio.

Ingredienti (per 4 persone) e preparazione

Farina

2 uova

Mandorle a fettine

4 sogliole pulite

200 gr burro chiarificato

2 limoni pelati e tagliati

Prezzemolo tritato

Sale

Salare le sogliole, infarinarle, immergerle nell’uovo sbattuto, ricoprire di mandorle da pressare bene sulla superficie in modo che aderiscano. Accendere il forno a 200°. Scaldare il burro chiarificato in una padella sul fornello, passarvi le sogliole (tutte o una alla volta, dipende dalla grandezza della padella) e imbrunire per 5 minuti sui lati a fuoco medio. Mettere da parte il liquido e le mandorle che restano in padella. Sono tutti movimenti da seguire con cura perché la carne della sogliola è molto morbida e potrebbe sciuparsi. Disporre i pesci in una o più teglie e inserire in forno già caldo. Unire la polpa dei limoni a pezzettini e il loro succo al burro chiarificato e alle mandorle avanzate dalla padella insieme al prezzemolo. Aggiustare di sale. Sfilettare le sogliole e disporle sui piatti, quindi servire condendo con la salsa di limone.

Crème Brulée

Crème Brulèe (La foto è estratta dal libro “Sirio: The story of my life and Le Cirque”)

Anno memorabile il 1982. Se l’Italia vinse il Campionato Mondiale di calcio, Sirio Maccioni scoprì e perfezionò il dessert per cui è passato alla storia. Una ricetta più e più volte copiata, che ha fatto il giro del mondo. Fu infatti a Barcellona, dove re Juan Carlos gli aveva riservato dei posti d’onore in tribuna per la finale della squadra capitanata da Dino Zoff, che durante una cena con il regnante a Le Gout d’Avignon, Sirio Maccioni fu rapito dalla bontà della crema catalana. Da lì la ricetta passò nelle mani della moglie Egidiana, a cui Sirio ha sempre riconosciuto buona parte del merito del successo dei suoi ristoranti, e ai pastry chef Dieter Schorner e Francisco Gutierrez che ne rielaborarono dosi ed ingredienti. C’è chi inserisce variazioni al tema aggiungendo alla ricetta chicchi di caffè, semi di cardamomo, scorza di limone o di arancia. Niente di tutto ciò per i puristi che tanto l’hanno apprezzata nella versione autentica, fra i quali Woody Allen.

Ingredienti (per 4 persone) e preparazione

400 gr panna

1 bacca vaniglia

4 rossi d’uovo

150 gr zucchero

un pizzico sale

Scaldare il forno a 150°. Portare a ebollizione a fuoco medio la panna con i semi lasciati fuoriuscire dalla bacca di vaniglia e un pizzico di sale. Sbattere i tuorli con 100 gr di zucchero e – dopo avere tolto la bacca di vaniglia - aggiungervi lentamente la panna. Versare l’insieme in 4 terrine in ceramica, inserirle a bagnomaria in una teglia da forno e coprire con un foglio di carta da forno o d’alluminio. Cuocere circa 1 ora. Togliere dal forno e fare freddare, prima del servizio cospargere la superficie di zucchero semolato e aiutandosi con un cannello caramellizzarlo.

Bomboloncini

Bomboloncini (Foto estratta dal libro “Sirio: The story of my life and Le Cirque”)

Ecco un dolce che ha tutto il sapore della toscanità. Se dici bombolone, dici Toscana, dove il fondatore di Le Cirque mandò il pastry chef Jacques Torres a impararne la ricetta. Ma dato che non era affatto convinto che quel procedimento incontrasse il gusto degli Americani, Torres lo arricchì con pasta brioche. Solitamente i bomboloncini che venivano serviti nella misura di piccole sfere da afferrare fra due dita, erano accompagnati da una composta tiepida di lamponi. Anche se originariamente si farcivano di crema pasticcera o con una salsa di cioccolato. Largo dunque alla fantasia per le variazioni. Il libro “Sirio: The Story of My Life and Le Cirque” scritto da Maccioni insieme a Peter Elliot, suggerisce ad esempio di aggiungere un po’ di cannella o di cardamomo macinato (o un mix) allo zucchero in cui rotolare questi piccoli “trastulli” (per dirla all’Artusi) una volta fritti. Il grande domatore del gusto americano, era solito offrirli a fine pasto ai clienti più affezionati, che se li vedevano recapitare al tavolo in una cascata golosa a forma di piramide. Una vera delizia per occhi e palato.

Ingredienti (per 20 bomboloncini) e preparazione

1 panetto lievito fresco

50 gr acqua tiepida

600 gr farina

4 uova

70 gr zucchero (più quello da cospargere sopra)

200 gr burro

olio di semi per friggere

un pizzico di sale

Sciogliere il lievito nell’acqua tiepida e aggiungerlo in un mixer (o in una bacinella) alla farina, le uova, lo zucchero, il pizzico di sale. Impastare con delicatezza. Unire il burro intiepidito e creare un impasto omogeneo. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola e lasciarla riposare per un paio di ore al caldo. Portare ad alta temperatura l’olio e friggere l’impasto in piccole porzioni aiutandosi con un cucchiaio. Girare, far giungere a doratura (3-5 minuti). Togliere e far scolare quindi, ancora caldi, rotolarli in una teglia dal fondo cosparso di zucchero semolato. Servire caldi.