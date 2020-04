Falsi negativi, fino a un tampone su tre fa cilecca. "Così si spiega anche il mistero delle recidive"

FIRENZE. Succede, e non poco. «A volte il test non scova il virus anche se il virus è nell’organismo di chi si sottopone al test». Sì, anche il tampone fa cilecca, il bastoncino di cotton fioc eletto dalla comunità scientifica mondiale come strumento principale per diagnosticare l’infezione da Sars-Cov-2, per la stessa comunità scientifica sta diventando un cruccio. «Uno dei nostri maggiori grattacapi – ammette Alessandro Bartoloni, professore e primario di Malattie infettive all’ospedale di Careggi – Ora lo abbiamo capito, non è infallibile. Non di rado ci capita di dover ripetere due, tre o anche quattro volte l’esame su pazienti ricoverati con sintomi quasi conclamati da Covid-19 per rintracciarne la positività. Persone con polmoniti interstiziali e sintomi tipici della malattia difficili in questo periodo da attribuire ad altre sindromi influenzali possono risultare comunque negative». “Falsi negativi”: si chiamano così.

Chi da mesi processa i kit 24 ore su 24 sa che possono essere un effetto collaterale di questo tipo di analisi. Ma quasi mai nella misura in cui sta succedendo col coronavirus. A stare ai dati, questi test prendono un granchio anche una volta su tre, talora anche di più. Ma se in corsia i medici hanno già cominciato ad arginare il pericolo di contagi sommersi con tecniche di riconoscimento alternative, «fuori il “lato oscuro” dell’epidemia, con il dopo lockdown e la fase 2, rischia di allargarsi di nuovo», dice Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive a Pisa. E per paradosso, l’unica soluzione potrebbe essere tamponi, e ancora tamponi.





Ma andiamo con ordine. L’attendibilità dei test diagnostici si fonda su due elementi: specificità e sensibilità. «Un kit con alta specificità non darà molti falsi positivi, un kit con alta sensibilità abbassa la probabilità di falsi negativi – dice Pierluigi Lopalco, prof e epidemiologo all’università di Pisa – E quelli disponibili finora non sembrano assicurare né l’una né l’altra. Ma di certo il fenomeno dei falsi negativi nei tamponi nasofaringei è abbastanza frequente. Per questo è bene che in ospedale, a partire dal pronto soccorso, si faccia attenzione al quadro clinico». Cioè a sintomi, radiografie polmonari, analisi del sangue. Ma cosa dicono le ricerche? Quanto sono attendibili?Ad accendere una delle prime luci rosse è stato uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association l’11 marzo dall’Istituto per il controllo delle malattie virali della Cina. È condotto su 1.070 campioni raccolti da 205 pazienti Covid di tre ospedali fra Hubei e Shandong, le province più colpite. Nel 37% dei casi, pur essendo positivi, i pazienti sottoposti al tampone nasale sono risultati negativi. Passando dalla gola, i falsi negativi sono saliti al 68%. Con la saliva il test ha sbagliato nel 28% delle volte. C’è un unico metodo che sembra garantire più sensibilità, il Bal. Tradotto: lavaggio bronchiale: qui il test fallisce nel 7% dei casi. «Una procedura invasiva, praticata di solito su chi è intubato o comunque ricoverato con gravi sintomi, impensabile farlo su chi ha sintomi lievi», dice Mauro Pistello, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia a Cisanello.

«Non è che la tecnica di per sé sia inattendibile, anzi resta l’unico test diagnostico, ma è un’istantanea, una fotografia dell’infezione in quel momento, e in alcuni soggetti può insorgere localizzata in punto e poi circolare nell’organismo», aggiunge Pistello. Esatto, il virus si sposta. Si è scoperto che, dopo una prima fase, può annidarsi nei polmoni, ma anche nelle feci e nelle urine, in casi di sepsi perfino nel sangue. «Non è strano, è una variabile tipica della famiglia dei coronavirus, anche di quelli che danno un comune raffreddore», spiega Maria Grazia Cusi, virologa e capo della Microbiologia a Siena, dove sono appena riusciti a isolare il Covid-19.

Ma perché il tampone fa cilecca? A cosa è dovuta una così scarsa sensibilità in una tecnica – la Pcr real time - solitamente molto affidabile, almeno del 90%? «I tempi di validazione sono stati troppo brevi. Per sviluppare kit affidabili servono mesi, l’emergenza non lo ha consentito», ha annotato il Centro per la prevenzione delle malattie infettive degli Stati Uniti. «Non solo, i falsi negativi possono essere causati da errori nell’esecuzione della tecnica di campionamento, se non si spinge bene il bastoncino nel naso il rischio di raccogliere il materiale sufficiente aumenta», dice Niccolò Marchionni, direttore del dipartimento Cardio toracico vascolare a Careggi.



IL MARCATORE CHIAVE



Ovvio, il rischio che i falsi negativi diventino inneschi per focolai ospedalieri c’è, e a Careggi e a Cisanello da settimane provano ad arginarlo. «Dopo la prima fase, pare che il virus si sposti, si annidi nelle vie respiratorie profonde, bronchi e polmoni. In chi ha tosse secca è raro trovarlo in gola o nel naso. Ci sono capitati falsi negativi in tamponi faringei e poi lo abbiamo scovato nel catarro, per questo suggerisco di eseguire il test al risveglio, per sfruttare il reflusso delle secrezioni», dice Bartoloni. «Ormai ogni accesso al pronto soccorso viene considerato un potenziale Covid – spiega Marchionni – il tampone è previsto per tutti, ma a chi ha sintomi si fa la radiografia, e se riscontra una polmonite interstiziale, anche di fronte a un test negativo, scatta il ricovero in isolamento». Non solo. La clinica sta suggerendo altre strade per intercettare un positivo fantasma. «Ci si è accorti che l’infezione scatena una tempesta citochinica. Nei malati Covid tutte le molecole marcatrici dell’infiammazione sono molto elevate, in particolare l’interleuchina 6, responsabile dei danni ai polmoni. Così dall’8-10 aprile – racconta Alessandra Fanelli, primaria del laboratorio di Analisi a Careggi – l’interleuchina viene rilevata nelle analisi del sangue già al pronto soccorso e poi tenuta sotto controllo 7 giorni su 7. È un tassello in più per comporre il mosaico della diagnosi».



FUORI, IL LATO OSCURO



Ma questa asimmetria diagnostica, fuori dagli ospedali rischia di non essere intercettata. I “falsi negativi” non solo potrebbero impedire all’epidemia di raggiungere il mitologico R0, ma di moltiplicarlo nella fase 2. «I guai cominciano fuori dall’ospedale, sono abbastanza preoccupato dalla ripartenza», ammette Bartoloni. «Un bel problema», sospira Marchionni. Un altro studio cinese, compiuto sui pazienti Covid del Tongji Hospital dell’università di Huazhong e uscito sul Journal of Medical Virology il 9 aprile, indica una certa inaffidabilità dei tamponi (il 21,4% è risultato positivo solo al terzo tentativo), confermando le preoccupazioni di chi sta in corsia: i falsi negativi 9 volte su 10 (93,3%) capitano su persone con sintomi moderati. Ma come arginare i falsi negativi che fanno il tampone a casa? «Gente libera di andare in giro – dice Bartoloni - Quindi sono contento che in Toscana Rossi abbia fissato l’obbligo di portare la mascherina».

«Ormai è chiaro, l’epidemia si controlla con metodi precisi – dice Marchionni – uno è quello coreano, con la app sul tracciamento dei contatti, e l’altro è quello attuato a Vo’ Euganeo, cioè tamponi a tappeto, anche anticipati dai sierologici. Seppure non affidabilissimi, i tamponi restringono il raggio del contagio, circoscrivono un focolaio». Con un’incognita. Alcuni giorni fa, proprio in Corea si sono contate 163 persone che si sono riammalate. Recidive? «No – dice Lopalco – riaccensioni endogene del virus». «Perché ormai sappiamo che il virus può restare nel corpo anche più di 30 giorni – chiude Menichetti – Quelli erano falsi guariti. Non avevano negativizzato il virus. Semplicemente il doppio tampone finale aveva fatto cilecca».