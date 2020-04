Test sierologici in Toscana, dopo il caos Rossi manda i kit. Ma incombe lo stop di Roma

FIRENZE, «Sì certo, abbiamo visto l’ordinanza sui sierologici, signora. I test gratuiti estesi a tutti coloro che lavorano a contatto col pubblico. Davvero una bella iniziativa. E ci piacerebbe tanto poterle dare un appuntamento, il fatto è che c’è un piccolo intoppo: la Regione non ci ha ancora fornito i kit, e neppure fatto firmare il contratto. Noi non sappiamo che dirle». Sierologici, si parte. Anzi no, forse sì, chi lo sa. Perché questa risposta ieri se la sono sentita ripetere per tutta la mattina migliaia di toscani dai call center di quasi tutti i 40 laboratori privati a cui la Toscana ha affidato il compito di svolgere 240 mila test rapidi, gli esami del sangue utili a scovare gli anticorpi del virus e con cui Enrico Rossi vorrebbe avviare uno screening di massa sulla popolazione.



Il pasticcio



Obiettivo: capire quante persone sono entrate in contatto col virus , e magari hanno già sviluppato l’immunità rintracciando le IgM e le IgG. Solo che ieri la maxi-indagine epidemiologica è partita col botto. O meglio, nel caos e fra lo smarrimento dei cittadini e dei centri di analisi colti di sorpresa dall’ordinanza con cui il governatore domenica ha dato il via al test diffondendo l’elenco dei laboratori con tanto di numeri di telefono e l’invito ad ogni lavoratore avente diritto a chiamare per fissare l’appuntamento. Un pasticcio che costringe il presidente nel primo pomeriggio a chiarire: «Partiamo, ma calma e gesso. Entro domani mattina (martedì 21,) i nuovi kit saranno consegnati a tutti i 40 laboratori che effettueranno gli esami». Insomma, Rossi prova a tamponare. Perché i lavoratori potenzialmente coinvolti sono 240 mila e fra i privati montano malumore e qualche dubbio sulla reale volontà di far partire lo screening di massa.«Anche se ce li consegnassero - si sfoga di prima mattina Riccardo Billeri, direttore del laboratorio Multitest a Livorno - non abbiamo firmato la convenzione né siamo ancora riusciti ad accedere al portale attraverso cui dovremo trasferire i risultati». «Ci hanno appena inviato la convenzione per fortuna. Eravamo sperduti», confessa nel pomeriggio Andrea Ferroni, direttore del Lamm di Lucca. Tanto che in mattinata qualcuno fra gli associati di Assosanità di Confesercenti con i vertici si dice pronto a partire con i propri kit pur di evitare la figuraccia. Poi nel pomeriggio Rossi invia i contratti, rassicura sulla fornitura dei kit e spegne la rivolta. Non è chiaro cosa abbia causato il cortocircuito, ma fa infuriare il governatore. C’è un fatto però: «Fino a venerdì la stipula delle convenzioni era in mano a Estar, che aveva già le bozze pronte da consegnare a noi», raccontano da Assosanità. Poile Asl avocano a sé la partita. I tempi dei contratti si allungano e la consegna dei kit slitta. Ma nessuno, pare, avverte Rossi, che così domenica firma l’ordinanza senza sapere che è quasi un autogol.Ma perché le Asl la tirano per le lunghe e vogliono gestire le convenzioni? C’è un altro fatto, anzi una data, che fa alzare le antenne ai laboratori: mercoledì 22 scadrà la gara nazionale varata dal commissario Domenico Arcuri per l’affidamento dell’appalto sui sierologici in tutto il Paese. Il timore è che una volta assegnata la maxi commessa, il via ai test del governo possa imporre uno stop alle iniziative regionali per arginare questa specie di neo-particolarismo di stampo un po’ medievale che l’emergenza da coronavirus ha fatto riaffiorare nel Paese. E il timore è che l’appalto possa poi tagliare fuori molti dei laboratori appena convenzionati da Rossi. Perché?La gara è per la fornitura di 150mila kit di prova, ma poi, una volta conclusa la fase di sperimentazione, potrebbe offrire a chi vince la possibilità di produrre milioni di kit. In corsa ci sono almeno 4 società. Ma producono test da processare su macchinari in grado eseguire la tecnica Clia, cioè chemiluminescenza. Una è l’italiana Diasorin. La spa piemontese, insieme al policlinico San Matteo di Pavia, ha sviluppato un kit non ancora certificato CE, ma con un attendibilità dichiarata del 96%. Poi ci sono altre due multinazionali cinesi: la Yhlo, distribuita in Italia dalla Pantec srl di Torino; e la Snibe, che si appoggia alla genovese Medical System, appena ingaggiata dal Veneto per cui si è impegnata a macinare 700 mila kit. Entrambi già in grado di fare la Clia. E lo stesso promette di riuscire a fare entro maggio la lodigiana Technogenetics.

Ecco, se il governo imponesse di fatto uno stop alle iniziative delle Regioni, assegnando validità epidemiologica solo ai test di chi vince l’appalto nazionale, molti laboratori privati appena convenzionati verrebbero tagliati fuori. In Toscana sono pochissimi quelli attrezzati per la chemiluminescenza. Uno c'è e fa capo a una multinanzionale: il Synlab, un gigante tedesco da 20 mila dipendenti sparsi in 40 Paesi e un capitale da 1,9 bilioni di euro. In Toscana conta laboratori in 9 città, a Firenze, Sesto, Santa Croce, Piombino, Follonica, Monteriggioni, Cortona, Forte dei Marmi, Pistoia e oltre 120 dipendenti.Sabato ha spedito alle imprese partner del territorio una lettera che ilha visionato e che non è piaciuta in Regione. Propone un pacchetto di servizi in forza dell’ordinanza firmata da Rossi il 18 aprile sulle regole con cui le aziende dovranno affrontare la fase 2: sierologici, tampone, formazione al personale anti-Covid. Peccato che il sierologico lo metta a 40 euro e il tampone a 80 euro. Peccato che, proprio con l’accordo raggiunto con Estar e Regione, i privati si erano impegnati ad applicare una tariffa unica regionale a 25 euro per i lavoratori esclusi dalle categorie protette, e che per ogni avente diritto all'esame gratuito le Asl dovranno girare direttamente ai laboratori un rimborso da 16 euro. Non un euro in più, non uno in meno, perché l’ordinanza del 3 aprile sui sierologici è chiara: «Altri test non hanno validità». «Quella lettera - dicono dalla Regione - è fuori dalle regole». Senza contare che Synlab, mentre offre tamponi a pagamento, è anche l’unico laboratorio privato coinvolto dalla Regione per eseguire quelli campionati dalle Asl sul territorio. Comunque vada, se davvero l’appalto nazionale bloccasse lo screening regionale, la Toscana rischierebbe di buttare al vento oltre 9 milioni di euro, quelli spesi per pagare 1.140.000 kit già ordinati. Ah, Iva esclusa.