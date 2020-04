Pulizie per uffici e locali part time a turni a Pistoia

Samara Group Multiservice sta cercando urgentemente tre addette alle pulizie di uffici e locali aziendali a Pistoia. La società, che si occupa di servizi, dai più semplici come ad esempio pulizie di uffici, manovalanza generica o portineria, fino alla logistica, interna o esterna, i trasporti e la security, offre un contratto part time a tempo determinato.



Il lavoro sarà organizzato in due turni: o dalle 19 alle 21,30 (in questo caso l’attività sarà svolta da due lavoratori) oppure dalle 19 alla mezzanotte (in questo caso, invece, soltanto una persona sarà al lavoro).



Tra i requisiti richiesti dalla società, esperienza di almeno un anno nel settore delle pulizie e residenza a Pistoia o comunque nelle immediate vicinanze.Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti richiesti da Samara Group Multiservice può inviare il proprio curriculum vitae a info@samaragroup.it oppure compilare il form sul sito internet della società.