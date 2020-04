Inail: medici e infermieri per l’emergenza Covid

Sono gli ultimissimi giorni per partecipare al bando pubblicato dall’Inail per assumere 200 medici e 100 infermieri in tutta Italia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a sei mesi, che possono eventualmente essere prorogati per l’intera durata dell’emergenza sanitaria ma non oltre il 31 dicembre. La prestazione lavorativa dei medici non può superare le 30 ore settimanali a fronte di un compenso orario della prestazione pari a 50 euro lordi; anche per gli infermieri viene stabilito il limite di 30 ore settimanali, con un compenso orario di 26 euro lordi. Per inviare la domanda rimane tempo solo fino alle 10 di sabato 18. Bisogna andare sul sito dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro all’indirizzo bandimediciinfermieri.inail.it. Al momento dell’iscrizione si può indicare una sola regione di preferenza.