Camerieri e pizzaioli in Versilia e in Lucchesia

La pizzeria “Da Christian” a Viareggio è alla ricerca di un addetto alla consegna delle pizze a domicilio. Requisito necessario – oltre alla patente A o B e a saper guidare un motorino 50 cc – è avere una buona conoscenza delle strade della zona. Contratto a tempo determinato part-time dalle 19 alle 22 nei fine settimana: per candidarsi pizzeriadachristian@gmail.com.

Anche la pizzeria “La rusticanella del Borgo” a Borgo a Mozzano è alla ricerca di personale da assumere fino a dicembre. In particolare un pizzaiolo (dal venerdì alla domenica in orario 18. 30-22.30) e un cameriere (dal giovedì alla domenica dalle 19 alle 22. 30). Per candidarsi 3494316331. Il bagno Diva di Lido diCamaiore ricerca un cameriere e un cuoco di età compresa tra i 26 e i 50 anni.